Con miedo y nerviosismo, así durmieron la noche del viernes vecinos de Tonalá, ante el riesgo producido por una fuga en un gasoducto, que alcanzó hasta 12 metros de altura producto de una toma clandestina.

Pese a la evacuación de viviendas en la colonia Puente Grande y zonas aledañas, algunos volvieron a sus casas para dormir porque no tenían dónde pasar la noche. “Me dio mucho miedo, no pude dormir. Nos dijeron ‘váyanse’, pero no teníamos dónde quedarnos”, dijo la señora Andrea, vecina de El Jordán.

El viernes, La Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de luz en las zonas desalojadas como medida de prevención, mientras que la Comisión Nacional del Agua cerró las compuertas de los embalses cercanos para que no fueran perjudicados por el derrame de combustible.

Todos los vecinos regresaron ayer a las 14:00 horas, luego de que Pemex confirmó que la fuga quedó completamente controlada.

Regresan a sus viviendas familias afectadas

Ayer, personal de Pemex y Protección Civil Jalisco reportan como concluidos los trabajos de reparación del ducto y la supresión de la fuga de hidrocarburo registrada en Tonalá.

Posterior a esto, comenzaron las labores de saneamiento en la zona y a las 13:45 horas fue autorizado el retorno seguro a sus hogares de los habitantes de Totolotlán y Puente Grande; ya se encuentra restablecida la energía eléctrica.

En total han participado en la atención de esta emergencia más de 260 servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, destacando la participación de Protección Civil Jalisco, Bomberos de Tonalá, Policía de Tonalá, Policía Metropolitana, Policía del Estado, SAMU de Jalisco, Seguridad Física de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Ejército Mexicano, Policía Vial, Guardia Nacional, Servicios Médicos Municipales de Tonalá, SIAPA, así como Bomberos de los municipios de Zapotlanejo, Juanacatlán y El Salto.

El Gobierno de Jalisco agradeció la colaboración de los vecinos de Tolototlán y Puente Grande ante la emergencia e invitó a los jaliscienses a mantenerse informados y reportar cualquier emergencia al 911.