Una mujer transexual fue atacada con ácido hacia la madrugada de este miércoles mientras trabajaba la Zona Centro de Guadalajara.

Los hechos sucedieron en el cruce de la Calzada Independencia Sur y la calle Madero, donde la mujer se encontraba laborando, cuando de pronto un hombre se acercó en un vehículo y, sin razón aparente, según la información preliminar, le arrojó ácido en la cara y el cuerpo, para luego darse a la fuga.

Familiares de la mujer la llevaron a bordo de una ambulancia a un hospital particular ubicado en el cruce de la avenida Federalismo y Miguel Blanco, donde de acuerdo con uno de los familiares de la víctima, no quisieron atenderla debido a que no traía consigo una identificación oficial. Luego de ello tuvieron que buscar un lugar donde la mujer sí fuera recibida.

De acuerdo con lo referido por uno de los paramédicos que atendió a la mujer a bordo de la ambulancia, el ácido quemó el 60% de su cuerpo: le cayó en el rostro, el tórax, el abdomen y las piernas. Su estado de salud se reporta como regular.

Los hechos deberán ser investigados por personal del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal en espera de dar con el responsable de lo sucedido.

GC