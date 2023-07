La mayoría de fosas clandestinas encontradas en la actual administración han sido en Tlajomulco de Zúñiga, con 63 de los 140 sitios, lo que representa el 45% del total; en todos los puntos de inhumación han sido localizados un total de mil 647 personas, según información de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, que toma como referencia un periodo de diciembre de 2018 a junio de 2023.

Indira Navarro, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, coincidió en que la mayoría de las fosas las han encontrado allí. “Nosotros alrededor del 80% las hemos encontrado en ese municipio, es un cementerio. La mayoría son allí, por eso no quieren que sigamos buscando. La mayoría de los hallazgos los hacemos los colectivos eso es una certeza, no tengo los datos precios pero sí es una realidad que tenemos más resultados que el mismo Gobierno”.

Por ejemplo, resaltó que antes del ataque con explosivos del pasado martes en Tlajomulco, que hasta el momento dejó seis muertos y 14 heridos, trabajaban en una fosa clandestina localizada en San Lucas Evangelista.

“Pero pararon el procesamiento, iban 51 cuerpos aunque no nos querían dar la cifra real. Ponían aparatos para que no viéramos, nos limitaban la visibilidad aunque nos tienen que permitir el acceso, y ellos no cumplían, nos quitaban de allí”.

Ante la manifestación que distintos colectivos de búsqueda realizarán este domingo, para exigir a las autoridades que no suspendan las labores de búsqueda, invitó a la sociedad a que fueran empáticos con la causa y se unan para alzar la voz.

“Estamos cansados de tanta desaparición, que no dejen trabajar y que no se refuerce la coordinación. Pedimos que nos den equipamiento y lo necesario para hacer el trabajo que a ellos les corresponde. Que si no nos apoyan que al menos nos deje trabajar”.

Municipios con fosas clandestinas



Tlajomulco (63)

Zapopan (20)

Tlaquepaque (15)

El Salto (11)

Tonalá (6)

Lagos de Moreno (5)

Guadalajara (5)

Chapala (4)

Ixtlahuacán (3)

Juanacatlán (2)

*Jocotepec, Pihuamo, Villa Guerrero, Ojuelos, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos tienen

una cada una.

