Los dos hombres señalados de asesinar a otro, dentro de los dormitorios del Reclusorio Preventivo de Puente Grande, Jalisco, ya fueron separados del resto de los internos y enviados a un área especial, según aseguró el director general de Reinserción Social Jalisco, Antonio Pérez Juárez.

Señaló, se trata de un área dentro de prisión preventiva, pues deberá volvérseles a juzgar por un nuevo delito, luego de que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso. "Según la falta debe de ser la sanción, no debe haber un exceso de parte de la autoridad penitenciaria, pero en este caso efectivamente se les aisló". Señaló que se supo que el hombre asesinado aprovechaba su superioridad física "para abusar de ellos": los sujetos le habían encargado un cinto piteado, labor a la que se dedicaba dentro del penal, pero tenía semanas "o meses" sin dar respuesta del trabajo ni quería regresarles el dinero.

Por ello, dijo, es que los señalados tomaron el palo de una escoba, material al que tienen acceso para limpiar sus celdas, y lo golpearon en diversas ocasiones. El director no explicó por qué no llegó algún guardia a detenerlos, pero señaló que será trabajo del Ministerio Público realizar las investigaciones pertinentes para ver si se les emitirá alguna nueva sentencia por este asesinato. Dijo, los internos "no estaban afiliados a ningún cartel", sino que se encontraban en prisión por secuestro, homicidio y lesiones.

La víctima era Rosalio Íñiguez Valadez, cuyo cuerpo quedó en el dormitorio 5, celda 41 del área de Prisión Preventiva, pese a que en 2020 fue sentenciado a 40 años de cárcel tras reconocerlo como responsable de un secuestro cometido en 2007 en conjunto con otras siete personas. Según lo referido, Rosario contaba con un amparo que no permitió que fuera trasladado a la prisión de sentenciados, razón por la cual se hallaba aún en la de prisión preventiva.

En diversas ocasiones este medio de comunicación ha dado a conocer el déficit de al menos mil policías custodios existente en los diferentes centros de internamiento de Puente Grande, Jalisco. El pasado 14 de diciembre se informó que, de acuerdo con Pérez Juárez, en el último año al menos 80 espacios han quedado vacíos debido a bajas e incapacidades, lo cual se suma al déficit mencionado.

¿Quién era Rosalío Íñiguez?

Iñíguez Valadez ingresó a Puente Grande en 2008 cuando tenía 25 años, tras ser señalado como parte de una banda de secuestradores quienes privaron de la libertad a un ganadero de 75 años un año anterior, en Tepatitlán, Jalisco. La víctima fue mantenida en un cerro en Ixtlahuacán de los Membrillos, bajo una lona y encadenado a un árbol.

A la familia se les exigía como rescate 5 millones de pesos, pero tras negociar, los secuestradores aceptaron 303 mil pesos que fueron pagados días después del secuestro. Apenas en febrero de 2020, casi 12 años después, a Rosalío y al resto de los señalados como secuestradores se les dictó sententencia: Rosalío pagaba ya los 40 años en prisión que se le habían dictado tras encontrarlo culpable.

FS