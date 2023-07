El gobernador de Jalisco aclara que no están suspendidas las diligencias para la búsqueda de personas desaparecidas en el Estado y que solamente se frenó cualquier procedimiento que sea derivado de una llamada anónima. Lo anterior lo declaró en un mensaje en sus redes sociales, luego del ataque contra policías y civiles el martes pasado en Tlajomulco, con saldo de seis muertos.

“Quiero aprovechar este espacio para hacer una aclaración sobre algo que se está mencionando: en Jalisco no están suspendidas las labores de búsqueda de personas desaparecidas, vamos a seguir cumpliendo con esa tarea tan importante que tenemos y con el compromiso que hicimos desde el primer día de mi Gobierno".

"Lo que yo dije", continuó, "es que está suspendido cualquier procedimiento que surja de una denuncia anónima, hasta que no tengamos un protocolo adecuado para responder en este tipo de circunstancias. No podemos poner en riesgo la vida e integridad de nuestros elementos de las distintas corporaciones y no podemos poner en riesgo la participación de ciudadanos. Queremos seguir apoyándolos, pero con un protocolo que garantice su seguridad”.

El martes pasado, el gobernador dijo que una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras fue la que recibió una denuncia anónima diciendo que había un lugar con restos humanos. Después, tras ese supuesto reporte, personal de la Fiscalía de Jalisco y policías de Tlajomulco acudieron al lugar, pero fueron emboscados.

Y mientras las madres buscadoras respondieron que nunca llamaron a la autoridad, hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el pasado jueves que no fueron las madres buscadoras las que llamaron.

El gobernador de Jalisco acentuó hoy: “Lo que sucedió el pasado martes inició con una serie de llamadas, durante tres días, para insistir que nuestras corporaciones fueran a ver una presunta fosa clandestina en Tlajomulco. Nunca existió esa fosa clandestina, fue una emboscada, una trampa. Por eso necesitamos ir a profundidad en la investigación y la Fiscalía (de Jalisco) tiene avances muy importantes… van a seguir trabajando en las próximas horas”.

Agregó que nunca ha estado en contra de los colectivos que buscan a sus desaparecidos. “El posicionamiento que hemos hecho no tiene que ver con desacreditar la labor de los colectivos; al contrario, con ellos hemos hecho una agenda de trabajo y cooperación que se sostiene todos los días”.

FS