A dos años de la muerte del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, familiares, amigos y dirigentes del PRI piden avanzar en las investigaciones.

Mónica Kleopatra Sandoval Díaz, hermana del político, dijo que todavía falta esclarecer quiénes mataron al ex mandatario.

“Sí falta que esta investigación se esclarezca, la tomaron en la Fiscalía federal, se han estado dando avances, pero se requiere que se resuelva que se diga quiénes fueron los autores intelectuales que orquestaron este asesinato”, dijo.

Mónica Kleopatra Sandoval Díaz comentó que a dos años de su partida se le extraña demasiado en su familia, los amigos y el Estado lo reclama que su asesinato no se quede impune.

“Sí hay parte de coraje por la forma en cómo ocurrieron los hechos, hay resentimiento, pero el cumplió su misión ya está descansando y estamos tratando de hacernos a la idea y lo que nos mantiene es que algún día nos vamos a volver a ver y encontrar”, añadió.

Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, pidió celeridad en las investigaciones ya que hay un reclamo de los jaliscienses que exigen tener claridad de qué fue lo que paso y más, dijo, tratándose de uno de los mejores gobernadores del Estado.

“Desde el día uno las contradicciones por lo dicho por el Gobierno han sido una constante. Hace un año se dijo que estaba totalmente esclarecido el asunto y parece que no es así, no hay avances sólidos, no hay avances claros, pero es un tema que la justicia y las autoridades jurisdiccionales tendrán que resolver”, apuntó.

Destacó que Jorge Aristóteles Sandoval fue un hombre que se atrevió a posicionar a Jalisco a nivel nacional como referente de liderazgo.

El asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se registró la madrugada del 18 de diciembre del 2020 en un restaurante bar del municipio de Puerto Vallarta.

Aristóteles Sandoval tenía 46 años de edad al momento de su asesinato.

Telón de fondo

“Está aclarado”, insiste el Gobierno estatal

En el mes de abril de este año, el gobernador de Jalisco insistió nuevamente que el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz está “aclarado” porque se sabe ya quién le disparó, pese a que todavía no se da con el paradero de los responsables ni se ha dado a conocer el porqué.

“La investigación del homicidio del ex gobernador sigue la ruta como lo hemos explicado en muchas ocasiones. Está aclarado el homicidio que muestran quién lo mató, cómo lo mataron y están las órdenes de aprehensión de esas personas”, expresó el mandatario.

Refirió también que lo ocurrido en Puerto Vallarta, donde Saúl “N” alias “El Chopa”, presunto implicado directo en el asesinato, murió tras una balacera protagonizada por el Ejército Mexicano, nada tiene que ver con Jalisco, pues las autoridades estatales no participaron en el operativo que se había montado para su detención.



Impulsan parque y calle en honor al ex gobernador

Ayer en sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara se guardó un minuto de silencio en memoria de Aristóteles Sandoval Díaz, cuyo segundo aniversario luctuoso tendrá lugar este 18 de diciembre.

La regidora priista Sofía Berenice García Mosqueda presentó una iniciativa para su análisis en comisiones y su posterior aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento, con el fin de cambiar el nombre del Parque Jardín Jalisco por Jardín Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, siendo que este espacio deportivo y de entretenimiento se ubica en la colonia Independencia, donde el ex mandatario estatal y municipal, vivió parte de su infancia y juventud.

Además, también se propuso modificar la nomenclatura de alguna vialidad aledaña al Mercado de la Copa, en la Colonia Miguel Hidalgo.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue Presidente Municipal de Guadalajara en el periodo 2010 al 2012, y durante su gestión como alcalde tapatío puso en marcha diversos programas municipales en apoyo a los adultos mayores, jóvenes, programas de salud, entre otros apoyos.

Además, como gobernador realizó acciones en favor de la movilidad de la ciudad como la implementación del programa MiBici, la gestión de la Línea 3 del Tren Ligero, la ampliación de la línea 1 del Tren Eléctrico Urbano, entre otros trabajos en favor de las y los jaliscienses.

También fue regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y fungió como Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud.

Homenaje

Este sábado 17 de diciembre se tiene preparado un homenaje a las 10:00 horas, en las inmediaciones del PRI Jalisco Calzada del Campesino 222, en la colonia Moderna.



Asesinato

18 de diciembre de 2020

El ex gobernador de Jalisco habría llegado al lugar alrededor de las 22:00 horas del jueves 17 de diciembre.

A las 01:40 horas del viernes 18 de diciembre, Sandoval “se levanta de la mesa, se dirige al baño y, en él, es atacado, al parecer por un sujeto con arma de fuego y de manera directa por la espalda”, según explicó el fiscal de Jalisco.

El actual gobernador de Jalisco confirmó la muerte de Aristóteles Sandoval a las 03:24 horas del viernes.



23 de noviembre de 2021

“Resuelven” el caso. El gobernador afirmó que el caso estaba resuelto y sólo faltaba detener a los responsables, lo cual detonó fuertes críticas.

“Se ha identificado a los responsables, hay órdenes de aprehensión giradas, es un asunto que está resuelto en términos de quiénes son los responsables y se están buscando, esperando poder detenerlos y hacer justicia”.

Así continúa el caso.



CT