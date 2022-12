Poco antes de cumplir con su prisión preventiva, este viernes el extitular de Consejo de Isntituto de Pensiones del Estado (Ipejal), Francisco “N”, dejó la cárcel donde corría su medida cautelar luego de ser vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Lo anterior ocurre luego de que su defensa solicitara a un juez la revisión de medidas cautelares.

Tras llevarse a cabo una audiencia para ello, el juez concedió que Francisco “N” pudiera continuar su proceso en libertad.

¿Por qué liberaron a Francisco "N"?

Al ex titular del Ipejal se le retiró la medida de prisión preventiva y se le cambió por resguardo domiciliario “por temas de salud” para que pueda atenderse cada que lo requiera, según informó la Fiscalía Anticorrupción.

Fue el pasado 27 de julio cuando Francisco “N” fue detenido y enviado a prisión preventiva, medida que se le rectificó a inicios de agosto por un periodo de seis meses, es decir, al ex titular de la Secretaría de Educación durante el Gobierno de Aristóteles Sandoval le quedaban alrededor de dos meses en prisión preventiva para cumplir esta parte del proceso penal que se sigue en su contra.

Este medio de comunicación dio a conocer que, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, este año cerraba con siete ex funcionarios de primer nivel en la cárcel, seis de los cuales están en prisión preventiva porque todavía falta la apelación y el amparo.

Entre ellos se encontraba Francisco “N”, quien hoy sale para seguir su proceso en libertad, sin embargo quedan todavía el ex presidente del Consejo de Administración del Ipejal; Tito “N”, ex titular de la Comisión Estatal del Agua y José Eduardo “N”, ex subdirector de tecnologías del SIAPA.

También permanecen José Félix “N”, ex servidor público del SIAPA; Susana “N”, auxiliar contable del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Guadalajara, así como Fidel Armando “N” (en calidad de prisión preventiva domiciliaria), ex directivo del Ipejal. Además se encuentra Antonio “C”, ex secretario de Salud, quien recibió una condena de nueve años, la más alta hasta el momento