El pasado 19 de enero, Yarenny Gallardo fue víctima de un robo, por segunda vez en menos de tres meses, mientras viajaba en un camión de la ruta 101, hacia la zona de La Minerva.

Sacaron de su bolsa su cartera con dinero, tarjetas del banco y su credencial para votar.

Yarenny tuvo que cancelar todos los plásticos y hacer un reporte para poder recuperar su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no denunció.

La primera vez ocurrió el 9 de noviembre, en el mismo derrotero. El ladrón se llevó su celular.

Yarenny identificó que en ambos casos los delincuentes trabajan en equipo: se suben en camiones llenos, de dos a tres personas, y aprovechándose de ello, identifican a la víctima y la rodean. Mientras dos empujan, otro aprovecha la distracción para sacar las pertenencias de las bolsas y bolsillos exteriores.

“Ya saben cómo hacerle, uno te distrae queriéndose pasar pegadito a ti y otro aprovecha para sacar las cosas. Lo que hice mejor fue cambiar mi bolsa, ahora ya cargo una tipo cangurera para llevarla siempre al frente de mí”, contó Yarenny.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante todo 2023 se registraron 167 denuncias ante las autoridades de Jalisco por el delito de robo en transporte público colectivo, es decir, cada 48 horas, en promedio, se presentó una denuncia por este ilícito.

Roban en el transporte público a plena luz del día

Sofía Meza es otra de las víctimas recientes de robo en el transporte público. Aproximadamente en octubre del año pasado, a bordo del Macrobús, fue despojada de su cartera.

Eran alrededor de las 18:00 horas cuando se subió en la Estación Revolución, e iba tan lleno que no se dio cuenta del robo sino hasta que iba a la altura de la Avenida Lázaro Cárdenas, cuando una persona le preguntó si no le faltaba nada.

Esto porque, según lo comentado ese día con los mismos pasajeros, ya tienen identificado al hombre, adulto mayor, que comete los robos, y al haberlo visto cerca de ella sospecharon que nuevamente había hecho de las suyas, y así fue.

“Una muchacha me venía haciendo señas con los ojos, pero al principio no le hice caso. Fue hasta que el señor de la tercera edad se bajó que la muchacha me preguntó si no me hacía falta nada, porque ese señor siempre hacía lo mismo. Lo que me llama la atención, además del coraje de que me robaran, es que ya lo tengan ubicado y nadie diga nada, ni avisen a la Policía, ni nada”, lamentó Sofía.

La mujer decidió no denunciar por no tener pruebas o señas particulares del señor que la robó, sólo dijo, identificó que llevaba un suéter en el brazo para tapar sus movimientos mientras escudriñaba la bolsa de donde sacó su cartera. Tuvo que cancelar todas las tarjetas bancarias y personales, y tramitarlas de nuevo.

Así el número de denuncias por el delito de robo a transporte público colectivo disminuyó en el último año, luego de registrar un pico en 2021, año récord en denuncias, con un total de 364. En comparación, la cifra cayó a más de la mitad en 2023, al registrar un total de 167 denuncias por este ilícito.

Por año Robos al transporte público colectivo 2019 No contabilizado 2020 138 2021 364 2022 327 2023 167

Reportan tres secuestros de camiones en últimos dos años

Al menos tres casos de secuestro o intento de secuestro de camiones se han registrado en la Zona Metropolitana de Guadalajara en los últimos dos años.

El primero ocurrió en septiembre de 2022, cuando un hombre que discutía con su pareja secuestró un autobús que provenía de Santa Fe, en Tlajomulco. Ya en Guadalajara, el sujeto ordenó al conductor no detenerse, o de lo contrario, mataría a la mujer, a quien tenía sometida con un cuchillo en la garganta.

El autobús viajaba con unos 15 pasajeros a bordo, entre los cuales comenzaron a llamar a la línea de emergencias, hasta que en 8 de Julio fue interceptado por policías municipales, quienes abatieron al sujeto que lesionó a la mujer, de unos 25 años, la cual terminó hospitalizada en la clínica 46 del IMSS.

Otro caso se dio el 31 de enero de 2023, cuando un camión de la ruta 275F fue secuestrado por un hombre señalado de haber asaltado minutos antes una tienda de conveniencia en pleno centro de Zapopan.

Fue minutos después de las 18:00 horas cuando la Comisaría municipal recibió el reporte de un robo con violencia ocurrido en la tienda de conveniencia ubicada a unos 100 metros de los Arcos de Zapopan.

Tras el robo de la sucursal, en la cual el señalado se llevó consigo alrededor de dos mil pesos en efectivo, intentó huir en el camión antes referido, amagando al chofer de la unidad y a sus pasajeros, pero los policías lograron interceptar la unidad y establecer una estrategia para bajar al sujeto sin poner en riesgo a los pasajeros.

Uno de los casos más recientes fue el reportado el pasado 30 de octubre, cuando un hombre identificado como Iván “N” secuestró un camión alimentador del Peribús, en Tlaquepaque. El sujeto a bordo intentó abusar de una menor que iba con su abuela, y luego amagó al operador para que no se detuviera; de acuerdo con los pasajeros, las instó a que se lanzaran del vehículo.

Derivado de ello, un hombre se arrojó de la unidad en movimiento y falleció por las lesiones provocadas.

El camión fue interceptado por policías tapatíos en el cruce de la Calzada Independencia y Estadio, en la Colonia Centro de Guadalajara, donde los agentes implementaron el protocolo para hacer bajar al sujeto de la unidad y proceder a su detención.

Impulsan acciones para vigilar la seguridad

Con el objetivo de que los robos en el transporte público colectivo sigan disminuyendo, las autoridades, desde sus distintas responsabilidades, han impulsado diversas estrategias de prevención y atención.

La Secretaría de Transporte (Setran) informó que ha apostado por establecer un sistema de vigilancia permanente con base en la Norma General de Carácter Técnico del Sistema de Recaudo y Monitoreo, implementando un protocolo de actuación, tanto para los centros de monitoreo de cada empresa, como para el Centro de Control General instalado en la Setran, que opera las 24 horas y puede monitorearse en tiempo real.

Cada vez que se registra algún hecho que amerite un seguimiento, la Setran puede solicitar a las empresas hacer consultas directamente a sus cámaras, o bien, que éstas le envíen los videos correspondientes, y una vez analizado el material, sea compartido con la Dirección General de Supervisión al Transporte.

Si se trata de alguna anomalía relacionada con el conductor, la Policía Vial podría aplicar la sanción correspondiente, pero si se trata de un ilícito, se investiga de la mano del C5 y autoridades estatales.

La Policía de Guadalajara informó que cuenta con un monitoreo en tiempo real a partir del C5 municipal, tanto con sus propias cámaras como en coordinación del sistema de videovigilancia Estatal Escudo Urbano, con lo cual se puede localizar con mayor facilidad las unidades en movimiento a partir de los reportes ciudadanos hechos a los números de emergencia, logrando, por ejemplo, identificar a al menos tres acosadores de mujeres en el último año.

Dijo la Comisaría que para reforzar la vigilancia en los alrededores y al interior de las estaciones del Macrobús y el Peribús, junto a la Setran se desplegó un dispositivo para acompañar a los usuarios durante el día y horas pico.

Este operativo cuenta con la participación de casi 20 elementos, quienes harán recorridos aleatorios al interior y alrededores de las estaciones de ambas líneas de 6:00 a 23:00 horas.

Los policías recorren las estaciones correspondientes al municipio para mantenerse a la disposición de la ciudadanía ante cualquier hecho de inseguridad.

La Policía de Zapopan informó que, además de los operativos focalizados, diseñados con base en el análisis de información que realiza el C5 Zapopan, permanece vigilante a partir del Operativo Jaguar en binomios motorizados, para ubicar cualquier unidad rápidamente en cualquier vía del municipio.

Cuenta con sus propias cámaras lectoras de placas LPR, las cuales alertan a los oficiales en el C5 municipal al detectar al paso los vehículos involucrados en algún posible ilícito.

CT