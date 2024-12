El gobernador Pablo Lemus descartó darle “carpetazo” a la investigación del homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Indicó que la carpeta de investigación sigue abierta y se pedirá una actualización a la Fiscalía de Jalisco.

“La carpeta sigue abierta, el Gobierno pasado no la cerró y mucho menos yo… no la cerraré hasta que haya un esclarecimiento y, sobre todo, la captura de los responsables”, aseguró.

Acentuó que uno de los responsables intelectuales fue asesinado hace un par de años.

“Yo creo que todavía queda mucho por conocer. Como amigo de Aristóteles, quiero saber qué fue lo que pasó”.

Subrayó que se reunió con los familiares del ex mandatario, a quienes les aclaró que las investigaciones continuarán. La familia va a recibir de mí un diálogo abierto y respetuoso; he pedido al fiscal (Salvador González de los Santos) que me actualice la carpeta de investigación”.

Recordó que, cuando fue alcalde de Zapopan, Aristóteles Sandoval siempre lo apoyó, por lo que “siempre estaré agradecido… y es un interés personal saber qué fue lo que pasó”.

Esta semana se cumplen cuatro años del asesinato del ex gobernador en Puerto Vallarta.

En diciembre de 2020, Aristóteles Sandoval fue asesinado en el bar Distrito 5. Llegó acompañado de una persona y, más tarde, se unieron una mujer y un hombre. Mientras se encontraba en el baño del establecimiento, fue atacado por la espalda y asesinado. Después del ataque, según autoridades, los agresores manipularon la escena del crimen al limpiar evidencias.

Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, la Fiscalía estatal detuvo y vinculó a proceso a 13 personas, pero la última versión indica que no hay presos por el asesinato.

A finales de 2021, el entonces gobernador generó polémica al declarar: “Como lo ha informado la Fiscalía, hay órdenes de aprehensión, es un asunto que está resuelto en términos de quiénes son los responsables y se están buscando, esperando poder detenerlos y hacer justicia”.

CT