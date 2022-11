El proceso de selección de Miguel Ángel Hernández Velázquez como nuevo integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco está viciado y plagado de anomalías. María Esther Avelar Álvarez, miembro de la Comisión de Selección, enlistó diversas irregularidades. Por ejemplo, que no se hicieron públicos los expedientes completos o no se cumplieron con los requisitos estipulados. De entrada, la Comisión no publicó en forma oportuna los documentos de aspirantes: “El 26 de octubre se publicó un listado con errores en los puntajes de todos los aspirantes, que posteriormente se ligó al expediente de evaluación”.

Explicó que la inconsistencia más importante de todo el proceso de selección “es que no se eligió al aspirante con mayor puntaje acumulado, derivado de las diversas etapas de la evaluación pública”.

Resulta importante reconocer, indicó, que en una convocatoria oficial, al participar para la selección de un cargo público, deben ser los méritos, la trayectoria y los conocimientos demostrados durante el proceso de evaluación, los que deben corresponder a la designación, donde la discrecionalidad no tenga cabida.

“Finalmente, no resultó (el proceso) con base en las reglas, porque no fue designada la persona con mayor puntaje. Aclaro que, durante la sesión de selección, el candidato que se declara designado, logró ocho votos, aunque no fue el que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación curricular del proceso. Es decir, tuvo mayoría calificada de votos; sin embargo, el acta no fue publicada”.

Estas inconsistencias, remató, hacen que este proceso se aleje de lo deseable y le resta credibilidad.

El proceso será impugnado, ante las anomalías señaladas.