Se triplican robos en el transporte público en Jalisco

Dos celulares y 286 pesos le fueron asegurados a José Luis “N” el pasado 25 de noviembre, minutos después de haber asaltado a los pasajeros y al chofer de un camión de la ruta 368 que circulaba sobre Periférico.

Tras recibir el reporte, policías tapatíos cerraron el paso de la unidad que transitaba de manera inusual por esta vía.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, los uniformados detuvieron el vehículo y “en ese momento por la puerta delantera del camión salió corriendo un masculino y detrás el chofer, quien señaló al imputado como el que les acababa de robar objetos y llevaba consigo un cuchillo”. El agresor fue detenido y vinculado a proceso.

Durante este año (con corte a octubre), en Jalisco se han registrado 282 robos en unidades del transporte público colectivo, lo que significa casi el triple de las 101 denuncias documentadas en el mismo periodo de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 7 de diciembre, durante la visita que llevó a cabo el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Zapopan, se destacó que Jalisco es, en cuanto a tasa poblacional, el tercer lugar nacional en robo a vehículo, noveno en extorsión y onceavo en robo a transporte.

Ese día se agregó que en la Entidad hay casi 12 mil elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que participan en diversos operativos que buscan mejorar la seguridad.

REGISTROS

Robos totales en el transporte público

282 entre enero y octubre de 2021.

101 entre enero y octubre de 2020.

138 en todo 2020.

Robos con violencia en los camiones

48 entre enero y octubre de 2021.

19 entre enero y octubre de 2020.

28 en todo 2020.

TELÓN DE FONDO

Ignoran propuesta

Aunque durante la pasada administración estatal se proyectó que las cámaras ubicadas en los camiones estuvieran vinculadas con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5), la actual gestión desechó la propuesta.

El año pasado, la Dirección Operativa de Tecnologías de la Información del Escudo Urbano C5 informó, vía Transparencia, que ninguna cámara colocada en las unidades estaba ligada o es monitoreada desde su centro de comando.

La Coordinación del Gabinete de Gestión del Territorio reveló, también por Transparencia, que en la Dirección de Transporte Público no existe ningún registro sobre la posibilidad de conectar los equipos que hay en los camiones al C5.

El área de Transporte detalló que la Ley de Movilidad establece que los camiones deben tener cámaras, pero no hay disposición legal que obligue a que esos equipos se conecten al C5. La Secretaría de Transporte reportó que hay cinco mil 172 cámaras en las unidades de la metrópoli.

El Organismo Público Descentralizado C5 detalló que las cámaras del transporte ferroviario y del camión articulado, hasta la fecha, no están ligadas al también conocido como Escudo Urbano C5.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano confirmó que ninguno de sus equipos está conectado al centro de coordinación. Y la Dirección de Transporte Ferroviario detalló que tiene una red de 364 cámaras para vigilar lo que sucede en sus estaciones.

CLAVES

Usuarios piden monitoreo

Resultados. A través de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, presentada en este año por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), los usuarios de las rutas troncales y complementarias señalaron que en materia de seguridad se requiere un monitoreo en tiempo real en estas unidades (33.6%).

Desglose. En las rutas federales y en Mi Macro se sugirió el uso del botón de pánico, con 48.3% y 31.8%, respectivamente. Los usuarios del Tren Ligero sugirieron personal de seguridad a bordo (36.9%). “Estas respuestas implican la necesidad de atender las características particulares de los procesos de inseguridad por el sistema del transporte, con la finalidad de mejorar las condiciones de viaje de los usuarios por contexto específico de desplazamiento”, se destaca en el documento.

Víctimas. Se subraya que la mayoría de los pasajeros manifestaron no haber sido víctimas de delitos en el último año. “Los porcentajes mayores se concentran en el robo a celulares y carteras. Y, en menor proporción, en bolsas y mochilas”.

Acoso. Sobre este delito en las unidades, 10.5% de los usuarios de las rutas troncales y complementarias expresaron haber sido víctimas de éste: 6.5% en las rutas federales y 4% en Mi Macro. Y 19.4% en Mi Tren. “A su vez, los tipos de acoso más recurrentes son los repegones y las miradas lascivas o degeneradas. Estos datos pueden estar asociados, entre otros factores, a la saturación de las unidades, lo que contribuye a la proximidad de los cuerpos de pasajeras y pasajeros, y a las expresiones sociales y culturales de las relaciones de género”.

Programas. Por ello, se destacó que es clave el monitoreo de estas conductas para implementar políticas y programas con perspectivas múltiples sobre la complejidad de la seguridad de los pasajeros.

Padrón. De acuerdo con el Registro Estatal de Movilidad, operan 233 rutas y cinco mil 037 unidades. El número de pasajeros es de un millón 587 mil.

VÍCTIMAS DEL DELITO

Tardó un año para comprar celular

Hace dos años, Alejandra fue víctima de un robo mientras esperaba la Ruta 178, a la altura de la colonia Álamo Industrial. Le arrebataron el celular y hasta hace un año pudo adquirir uno nuevo.

Tras salir de su trabajo, a las 19:15 horas, se subió a la unidad de este derrotero que venía llena de pasajeros, sumado a las personas que esperaban en la fila para abordar, entre éstos, dos jóvenes. Estos últimos “comenzaron a decir que no cabíamos, que había que bajarnos. En el momento que se bajaron, me pellizcaron, me agarraron el celular... y en ese momento el camión cerró la puerta y arrancó. No hubo quién me ayudara. Fue una situación muy frustrante”.

Reitera que una señora trató de tranquilizarla, “porque la primera impresión fue cuando me tocaron, eso fue como la distracción para tomar el celular”.

Añade que sí le afectó el robo del celular. En ese primer momento, dice, se quedó incomunicada. “Ese fue el problema, que ya no traía con qué llamarles a mi hijos porque algunas veces iba por ellos saliendo del trabajo. Me bajaba del camión, recogía el automóvil que tenemos y, como la escuela quedaba cerca, los recogía”.

Después tuvo que tomar prestado uno de los celulares de sus hijos. “Estaba muy básico, nada más me servía para las llamadas. Me aventé como un año, ya después pude adquirir uno”.

Acentúa que ya tiene cinco meses con el nuevo celular, pues actualmente se requiere de un teléfono inteligente para trabajar. Aclara que no presentó una denuncia y lo único que hizo fue dar de baja el número robado.

Presentan iniciativas

Con el fin de combatir la inseguridad que se registra en el transporte público, el pasado 28 de noviembre, el diputado del Partido del Trabajo, Luis Enrique Martínez Ventura, quien es secretario de la Mesa Directiva, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Constitución, para que se aplique la prisión preventiva oficiosa a quien cometa robo en el transporte público de pasajeros.

El legislador señaló que cuatro de cada 10 de estos delitos se concentran en las grandes ciudades de Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Éstos, aseguró, han afectado a 5.9 millones de personas en el país durante los últimos tres años.

En septiembre pasado, el diputado panista, José Antonio García García, promovió también una iniciativa para reformar el Código Penal. La propuesta considera incluir el robo al transporte público dentro del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Otra de las penas es que se castigue a los delincuentes con ocho a 15 años de prisión, cuando el robo se cometa estando la víctima en el vehículo particular o en el transporte público, a través de una reforma al Artículo 381 del Código Penal Federal.

“Actualmente es uno de los servicios más inseguros, pues los robos representan una gran problemática para quienes usan este servicio”, destacó el legislador durante la presentación de la propuesta.

Puntualizó que en los últimos tres años se registraron 55 mil 384 robos a bordo del transporte público (con corte a julio pasado), de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En su caso, mencionó que el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Puebla concentran el 90 por ciento de todos los robos a nivel nacional.

Crecen multas por exceso de pasaje y por circular fuera de ruta

“Hay un lapso por la mañana en el que, literal, nos ayudan a subir. El de atrás te empuja hasta que logra subirse él. Eso es muy incómodo”, lamenta Alejandra, quien desde hace dos años toma por las mañanas la Ruta 646, a la altura de la colonia El Álamo en Tlaquepaque.

Señala que es muy frecuente que en las horas pico, con el pretexto de que el camión va muy lleno, “se te acerquen demasiado las personas. No deberíamos de normalizar esto, pero es algo que vemos como algo normal en el intento de que todo mundo nos queremos subir, pues no falta quién te toque. A veces no denunciamos porque nos dicen: ‘Como va el camión, está exagerando…’, pero también como mujeres sabemos que por ahí no va la cosa, a veces van con otras intenciones”.

En lo que va de este año, con corte a octubre, la Policía Vial de Jalisco emitió 123 multas contra las unidades del transporte público por viajar con exceso de pasaje, frente a las 93 que se levantaron en el mismo periodo del año pasado, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El pasado 3 de octubre, tras una publicación en las redes sociales por parte de la Secretaría del Transporte (Setran), en la que anunciaba más operativos por el regreso a clases, Mario, uno de los usuarios, cuestionó: “Y habrá más unidades en todos los derroteros o seguiremos con pocas y saturadas. Espero que se incrementen unidades en las rutas 619, 622, 604, 51, 321, 249, 135, 231, 231-A, 231-C, 275- B, 117, 98-1 y, sobre todo, 55”.

De acuerdo con la estadística de la dependencia estatal, también aumentaron las sanciones por realizar viajes especiales fuera de ruta, al pasar de 23 durante el año pasado a 108 en el actual, en el mismo periodo.

El 28 de octubre pasado, tras otra publicación en las redes sociales de la Secretaría de Transporte, en la que se destacaban las acciones para ofrecer un mejor servicio de los camiones en la Entidad, otro usuario de nombre Jorge hizo referencia a los cambios de ruta: “No han mejorado en nada. Hay unidades en las que el operador se roba el pasaje, otras que cambian su derrotero para evitar el tráfico, así como operadores fumando. En fin, un pésimo servicio”.

Aplican sanciones

En el Tercer Informe del Gobierno de Jalisco se destaca que, entre octubre del año pasado y septiembre del actual, a través del sistema de quejas se registraron un total de cinco mil 157 reportes ciudadanos con relación a la operación de las unidades del transporte público, los cuales han sido atendidos en su totalidad, ya sea con apercibimientos, sanciones o con el retiro de unidades.

“Al respecto, se retiraron de circulación mil 445 unidades, se levantaron 85 mil 885 folios y se realizaron 36 operativos en colaboración con la ciudadanía”.

Se añade que la mejora continua en las supervisiones sigue avanzando hacia el objetivo de cero víctimas mortales por siniestros relacionados con el transporte público, ya que esta cifra va a la baja.

