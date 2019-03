Se queda dormido y choca; sale ileso

El conductor de un vehículo deportivo que se impactó contra una barra de contención salió ileso a pesar de lo aparatoso del percance.

De acuerdo con lo referido por él mismo chofer, conducía sobre la Carretera a Colotlán, en Zapopan, cuando cerca del kilómetro 4 se quedó dormido e impactó contra la barra de metal que se hallaba a la orilla del camino.

La barra traspasó el parabrisas: se introdujo al vehículo a la altura del conductor y salió por el cristal trasero, sin embargo, el conductor solo presentó algunos rasguños, según determinaron paramédicos de Servicios Médicos Municipales que lo revisaron tras lo ocurrido; incluso, descendió del auto, un BMW rojo y fotografió lo ocurrido.

ESPECIAL / Bomberos de Zapopan

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan acudió al lugar para realizar los saneamientos del área y asegurase que no representara un riesgo para los demás automotores.

"El conductor no sufrió ninguna lesión que atentara contra su vida. En el lugar únicamente nos dedicamos a atender que la escena fuera segura, limpiamos el derrame de aceite, controlamos que no hubiera alguna fuga de gasolina y dejamos sin electricidad el vehículo, asegurando así que no hubiera problemas", informó el bombero de la coordinación, Octavio Saldaña.

LS