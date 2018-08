Se oponen a posible recorte de personal en el IEPC

Luego de que el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, mencionó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) entre las dependencias que podrían reducir su estructura administrativa, Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del organismo, negó que en años no electorales el Instituto mantenga áreas ociosas y sostuvo que todo el tiempo tienen trabajo pues deben atender las nuevas facultades que les dieron con las trece herramientas de participación social.

Alcaraz Cross dijo que presentarán una propuesta de presupuesto austera, pero apegada a las funciones que les corresponden y dependerá del Congreso definir si atienden sus peticiones,

“Creo que no (hay margen de reducción en el Instituto) y así lo estaremos proponiendo, porque no tuvimos esos procesos sin dejar la educación cívica y créanme que la totalidad de los recursos humanos de este Instituto se involucraron en cada uno de los procesos, eso me deja ver que estamos en la justa medida estructural para hacerle frente a las obligaciones en este periodo no electoral”, precisó.

Recordó que antes del proceso electoral, realizaron dos consultas ciudadanas y revisaron 30 solicitudes de revocación de mandato.

El consejero presumió que han conseguido ahorros en su gasto por 24.8 millones de pesos, tras ajustar su nómina de 170 a 142 empleados.

Sobre el planteamiento de tope salarial de 108 mil pesos anunciado por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el titular del IEPC dijo que están analizando cómo avanza el tema y por lo pronto sus proyecciones de sueldos las mantienen con las percepciones actuales pues formalmente aún no se concreta el tope.

“Estaremos en su momento debatiendo la propuesta ahorita yo no podría adelantarme a tomar una decisión de ese tipo porque no tengo un salario formal del presidente, ni del gobernador”, comentó.

Recordó que los consejeros electorales podrían recibir sueldo mensual de 180 mil pesos, pero lo ajustaron a la baja y actualmente el presidente del IEPC percibe 150 mil pesos.

GC