Sargento retirado gana batalla contra COVID-19

Gonzalo Pérez solloza en medio de un pasillo repleto de militares. Hoy, tras 10 días de permanecer internado, le anunciaron que venció al COVID-19. Gonzalo es un sargento y fotógrafo retirado que fue atendido en el Hospital de la 15va Zona Militar.

A sus 57 años no padece de alguna enfermedad crónica degenerativa. El pasado 17 de junio presentó fiebre. Ante el síntoma acudió a una consulta particular donde le dieron un tratamiento para “una infección en la garganta”, pero no funcionó.

A los ocho días de enfermar ingreso al Hospital Militar. Para esa fecha ya no podía respirar, el nivel de oxigenación era de 84. Dicho hospital, atiende exclusivamente personas que requieran de terapia intensiva y en él se atienden militares en función, retirados, derecho habientes y civiles que son trasladados por órdenes del Centro de Referencias de Urgencias Medicas Nacional.

Gonzalo reconoció que la parte médica estuvo atenta en su recuperación y dijo estar agradecido. Blanca Toledo, coronel médico cirujano comentó que en dicho hospital se han atendido a 214 pacientes por COVID-19, de los cuales 210 han vencido a la enfermedad.

Omar Pérez, hijo de Gonzalo expresó que desde el inicio de la contingencia cerraron su negocio y desconocen cómo fue que su padre se contagió. En casa viven seis personas y su madre (la esposa de Gonzalo) padece de diabetes, por lo que Gonzalo permaneció en un cuarto de manera aislada.

Gonzalo reiteró un mensaje, “a todas las personas que tienen un síntoma, aislense y acudan a una atención médica, yo vine hasta que ya no podía respirar”.

Según la Sala En Situación de la Universidad de Guadalajara, entre el séptimo y octavo día es importante medir la oxigenación del paciente, pues se ha reportado que es cuando los casos pueden complicarse.

Esta mañana Gonzalo fue traslado a casa en un transporte militar. Omar aseguró que estarán pendientes de su cuadro clínico. En un mes tendrán cita con el neumólogo.

