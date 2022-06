Santiago Creel se declara listo para ser candidato presidencial

Santiago Creel Miranda, diputado federal, afirmó que está listo para ser el candidato de la alianza opositora para la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

De visita en Guadalajara, donde impartió la conferencia “Situación política en el país, con miras a 2024”, el exsecretario de Gobernación durante el mandato de Vicente Fox aseguró que trabaja en construir su capital político y precisó que si no le alcanza para ser el abanderado apoyará al perfil mejor posicionado.

“Yo estoy listo, decidido y convencido, todas mis fichas están puestas en la mesa”, dijo en Expo Guadalajara.

Creel Miranda planteó que deben concretar un acuerdo amplio que sume a todos los sectores sociales y partidos políticos.

Al centro, Santiago Creel y Salvador Cosío, tras la conferecnia "Situación política en el país, con miras a 2024". EL INFORMADOR/A. Camacho

Cuestionado sobre la corrupción en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador defendió al dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, alias “Alito”, y acentuó que el exgobernador de Campeche le ha cumplido a la alianza, lo que, consideró, provocó el embate en su contra.

Respecto a la renuencia de Movimiento Ciudadano (MC) para sumarse al bloque opositor, Creel comentó que respeta su postura y resaltó que mantiene buena comunicación y coincidencias con los emecistas.

En la reunión convocada por la asociación política “Confío en México”, encabezada por Salvador Cosío Gaona, y a la que asistieron 800 personas, el también vicepresidente de la Cámara de Diputados reiteró el llamado a recuperar el país, mejorar la actual estrategia de seguridad y atender los rezagos que hay en materia de salud y economía.

Entre los asistentes al evento estuvieron Emilio González, exgobernador de Jalisco, y diputados federales como los emecistas Salvador Caro y Sergio Barrera, y los panistas Gustavo Macías y Miguel Monraz.

Senadora Kenia López Rabadán, senadora. EL INFORMADOR/A. Camacho

Senadora Kenia López defiende oposición a las reformas de AMLO

La senadora Kenia López Rabadán defendió la moratoria constitucional que impulsa la alianza “Va por México” para no aprobar reformas a la Constitución impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Argumentó que no se trata de que los legisladores no vayan a trabajar y sostuvo que las enmiendas serían un retroceso, como el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hemos apoyado las reformas que son positivas, pero las que son de retroceso o quieren destruir instrucciones no las vamos a apoyar, que no cuente con nuestros votos para militarizar al país o para destruir organismos autónomos como el INE, que costó años crearlo con autonomía y quitarle la organización de las elecciones al gobierno”, indicó.

Remarcó que las “contra mañaneras”, un espacio donde precisan y contrastan los dichos del Presidente, son un ejercicio de propuestas y análisis, y destacó que ha recibido muestras de apoyo de ciudadanos inconformes por la administración federal. “Era necesario exhibir las mentiras del Presidente, millones de mexicanos querían que la oposición levantara la voz y presenten los datos reales. En este ejercicio buscamos primero decir la verdad, segundo proponer y tercero ser la voz de millones de personas. Llevamos un año de disciplina y trabajo que ha tenido muy buena respuesta. El Presidente vive en Palacio (Nacional) y parece que no recuerda las necesidades del pueblo y están obsesionados por tener más poder”, dijo.

La senadora asistió a la conferencia magistral “Situación Política en el País, con miras a 2024”, dictada por Santiago Creel Miranda en la Expo Guadalajara, y que fue organizada por “Confío en México”, que preside Salvador Cosío Gaona. El presidente de la agrupación hizo un llamado a la unidad. “Un país como el nuestro debe evolucionar y está cambiando, ejemplo de ello es que podamos reunir aquí a personajes de tan distinta profesión y tan diferente ideología”.