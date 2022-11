Salvador Caro Cabrera, voz de los jalisciences

Salvador Caro Cabrera ha conseguido, hasta el día de hoy, siete cargos de elección popular. Hoy en día se desempeña como diputado federal por Jalisco por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, cargo en el cual trabaja e impulsa distintas iniciativas en materia de seguridad, derechos humanos y de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en busca de mejorar su economía.

Abandera causas como el impulso a la generación de empleo, el uso de los avances tecnológicos para disminuir la brecha de desigualdad en ámbitos de salud y educación, así como la preservación del medio ambiente.

En esta LXV Legislatura, Caro Cabrera funge como secretario de dos de las comisiones más importantes de la Cámara: Hacienda y Crédito Público, y Puntos Constitucionales; además de ser integrante de la Comisión de Marina.

Entre las propuestas en las que ha trabajado desde la Cámara de Diputados se encuentra el aumentar las sanciones a las personas que cometen homicidios por parte de la delincuencia organizada, lo cual dijo, “contribuiría a recuperar la paz y la seguridad en el país”.

También propone legislación para garantizar los derechos de las personas neurodivergentes, e impulsa una ley para apoyar a pequeñas y medianas empresas, buscando que reduzca el tiempo de pago a proveedores.

“En este cargo me he sentido muy bien porque he tenido la oportunidad de plantear los diferentes puntos de vista de los jaliscienses, pero también de la sociedad mexicana en general; he sido uno de los diputados que más participación han tenido. Estoy construyendo proyectos muy importantes dentro de una novedosa legislación”, se dijo orgulloso Caro Cabrera.

Algo que considera que lo ha llevado a tener éxito en este cargo y el respaldo de sus compañeros diputados ha sido el que levanta la voz fuerte y clara a favor de sectores de la sociedad que lo requieren, que atienden las necesidades urgentes, y aquellas que afectarán a futuro ante las distintas crisis que enfrenta el país.

“Eso es lo que ha hecho que me gane el respeto y el apoyo de mis colegas de las distintas bancadas en la Cámara de Diputados”, dijo Caro Cabrera.

Entre los puntos que lo han llevado a obtener la confianza de las personas en las urnas, y de ocupar cargos públicos desde hace más de 20 años, se encuentran la honestidad y la honradez, pero también el que se ha encargado de velar por causas sociales que benefician de lleno a las personas y a la comunidad en la que se encuentran.

Salvador Caro Cabrera es licenciado en Derecho por la UdeG y maestro de Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Antes de llegar a la Cámara de Diputados por segunda ocasión, fungió como diputado local en tres ocasiones. También se desempeñó como docente, una etapa que dijo “le representó una extraordinaria oportunidad para convivir y conocer de los jóvenes”.

Llegó a desempeñarse como comisario de Guadalajara entre 2015 y 2017, uno de los cargos que dijo, “le han dado el máximo honor” y donde uno de sus más grandes triunfos fue el implementar operativos que dieron, entonces, un golpe al crimen organizado desde los alcances locales, como el montado en la zona de San Juan de Dios, Analco, 5 de Febrero y sus alrededores y el organizado en la zona del Santuario para confiscar medicamentos apócrifos.

Desde el ámbito personal Caro Cabrera señaló que su familia ha sido un gran motor para poder cumplir sus objetivos en cada uno de los cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera, pues representan un impulso para superarse personalmente y para sacar a sus hijos adelante.

“Darles un buen ejemplo siempre ha sido la máxima medida de mi carácter”, indicó.

Por último, envió un mensaje de cara a las elecciones de 2024, en las cuales dijo que las figuras que hayan hecho política de calle y en favor de la ciudadanía serán un factor decisivo para aquellas personas que busquen contender en ese proceso electoral.