Andrea Sarahí, una niña de 7 años de edad con diabetes tipo 1, ha mejorado considerablemente su salud desde que le dejaron de pinchar los dedos hace dos años para medir su glucosa. Sus exámenes ahora son con unos sensores entregados por el gobierno de Jalisco, lo que permite un monitoreo de su estado más constante.

Estos sensores forman parte de un kit del programa Somos Uno, entregados esta tarde en el Palacio de Gobierno, con los que unas 400 familias de todas las regiones del estado, sin seguro social, atienden a sus niñas y niños con diabetes con tratamiento y atención integral gratuita.

“Ella ya está mejor controlada con el sensor. Sólo se lo paso por el brazo y ya no la tengo que pinchar. Antes, ya ni quería dejarse revisar porque le dolían sus dedos, porque ya estaban maltratados, entonces a veces andaba alta del azúcar porque tenía miedo de checarse. Ahora nomas le paso el sensor a cualquier hora para estar segura de que no le baje o no le suba”, dijo Rubí Vera, la mamá de Andrea, a quien tenía que pinchar hasta 12 veces al día para revisar su glucosa.

Para Rubí, que su hija sea beneficiaria de este programa se traduce en un ahorro de hasta 8 mil pesos mensuales, entre insulina, jeringas, medicina y atención médica que recibe en un centro de salud en Tlajomulco.

El kit contiene dos sensores, un glucómetro, dos cajas de lancetas y dos cajas de tiras reactivas para checar el azúcar. Rubí se enteró del programa en televisión e inscribió a su hija desde la primera vez que salió este apoyo.

“Esto es una ley, llegue el gobierno que llegue, va a tener sus tratamientos, sus sensores, para evitar que piquen los dedos de los pequeños”, dijo el director del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Jalisco, Hugo Bravo.

Es el segundo año que la Secretaría de Salud entrega estos apoyos y brinda dicha atención, con una inversión superior a los 10 millones de pesos. El programa se desprende de la Ley de Atención, Educación y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 1 en Niñas, Niños y Adolescentes, impulsada por la diputada Monica Magaña, la cual se aprobó desde inicios del año pasado.

