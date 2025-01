Cada que cambian las estaciones del año, las enfermedades respiratorias están al acecho, en especial ahora que llega el invierno. Al respecto, EL INFORMADOR conversó con el doctor Manuel Aguirre Muñoz, coordinador académico de Neumología y profesor de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quien comparte cuáles son las enfermedades más comunes en cuanto a vías respiratorias se refiere durante este temporal.

“Un factor de riesgo son los cambios climáticos, sobre todo la temporada de invierno que es cuando más baja la temperatura. Ocurre un hecho molecular muy interesante, porque cuando hace frío, se asientan las partículas, pero sobre todo las de contaminación y polvo, cuando es más frío, éstas tienden a estar al nivel de las personas, quienes las llegan a inhalar y quienes son alérgicos o tengan mayor susceptibilidad, son más reactivos, esto quiere decir que tienen más tiempo de inflamación y se pueden enfermar más fácil que otros”.

Sobre cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes en este temporal que comprende de octubre a enero, explica el doctor que habrá picos de enfermedades respiratorias secundarias a virales, sobre todo, Influenza estacional, además de la Influenza H1N1, donde el esquema de vacunación está vigente desde octubre hasta marzo del 2025.

También persiste el Covid, “esta es una enfermedad que llegó para quedarse. Se espera que tal vez haya un brote en invierno por los cambios climáticos y porque la gente baja los cuidados, pero actualmente, hay más mortalidad por influenza que por Covid, pues éste ha mutado tanto que ya es una enfermedad que va de leve a moderada y que les afecta más a los pacientes que tengan enfermedad crónico-degenerativa descompensada como la diabetes, la hipertensión o el cáncer”. Recuerda que la variante del Covid presente actualmente, es la denominada pirola.

También el médico hace hincapié en el Virus sincitial respiratorio, “el cual es una enfermedad viral que se da sobre todo en niños pequeños, lactantes de menos de un año, donde les produce enfermedad en los bronquios, pero también afecta a adultos”.

Si bien el dengue, no entra dentro de estas categorías, éste también es de mucho cuidado, porque también produce manifestaciones respiratorias como gripa y tos. “Es importante no automedicarse e ir a consulta para valoración, pero esta enfermedad no entra como respiratoria de temporada, pues más bien afecta al sistema hepático y gastrointestinal”.

También suelen darse manifestaciones secundarias de las propias enfermedades respiratorias, es decir, que además de mocos y flemas, haya dolor abdominal y diarrea, “por lo que es primordial la adecuada atención, acudiendo con médicos facultados”. El neumococo es una bacteria donde también se espera que haya un brote en invierno y es por eso que es fundamental la vacunación. De hecho, los niños y los adultos mayores son más propensos a enfermarse de las vías respiratorias, porque sus defensas no son tan resistentes como las de un adulto.

Medidas de protección

El especialista comparte que ante el temporal y las enfermedades que llegan, lo mejor es tener una buena higiene, sobre todo cuando se convive con mucha gente, por lo que es mejor utilizar cubrebocas, así como practicar el estornudo de etiqueta que es estornudar con el pliegue interno del codo, además de utilizar gel antibacterial y el lavado continuo de manos. Así también es recomendable hacer ejercicio y tener una buena alimentación.

Todas ésta son medidas preventivas, donde también recomienda tomar vitamina C pues fortalece las células de las defensa, pero cuando se presente algún síntoma y en lo que se acude al médico, el paciente puede tomar paracetamol e ibuprofeno que ayudan a bajar la temperatura y la inflamación, además, para el moco está la loratadina. Los médicos calificados para atender enfermedades respiratorias son los internistas, neumólogos o médicos infectólogos.

CT