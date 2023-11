La bancada del PRI en el Congreso de Jalisco cuestionó a autoridades estatales por el sistema de salud en el estado, como parte de la glosa por el V Informe de Gobierno.

El diputado priista, Julio Covarrubias, recordó que, según el último estudio del CONEVAL, hubo un alza en la falta de acceso a los servicios de salud en el estado, al pasar de 32 a 37 por ciento del 2020 al 2022.

La coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, atribuyó que los datos de CONEVAL fueron mal planteados por la pregunta que hizo el INEGI en materia de falta de acceso a servicios de salud, así como a la eliminación del Seguro Popular y luego del INSABI.

“Deviene primero de la eliminación del Seguro Popular y luego del INSABI, por lo que la gente no sabe qué tiene y qué no tiene”.

“Sin embargo, esto no significa acceso: la pregunta dice así ‘¿Actualmente se encuentra afiliado o inscrito al Seguro Popular?’, ¿qué responde la gente? ‘No’. O ‘¿Tiene derecho a los servicios de salud del INSABI?’. Pues en Jalisco la gente responde que no. No le preguntan a la gente si ‘¿tiene usted un acceso a servicios de salud o a un hospital?’, ‘¿Tiene usted acceso a los servicios de salud gratuitos en su estado?’. No preguntan eso, por lo cual la pregunta no responde a lo que queremos saber”, dijo la funcionaria estatal.

La legisladora del PRI, Hortensia Noroña, señaló que la respuesta de las autoridades estatales dejan más dudas sobre si realmente hay un plan para garantizar el acceso a la salud para la ciudadanía de Jalisco.

“Nos surge una inquietud no resuelta en esta glosa, ¿cuál será el plan alternativo para dotar del sistema de salud a todas y todos los jaliscienses? Porque la única respuesta es que el INEGI hizo un planteamiento de una respuesta errónea. Si esa es la respuesta, entonces estaríamos teniendo una premisa de que también pondríamos el informe que se nos da de que actualmente se cuenta con un 90 por ciento de abasto en medicamentos”.

Funcionarios estatales destacaron que en Jalisco hay un abasto de 90 por ciento de medicinas para pacientes con cáncer, así como la construcción de infraestructura hospitalaria en municipios como Arandas, Jilotlán de los Dolores, Tapalpa, entre otros.

