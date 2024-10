Jalisco es el primer lugar nacional en casos de dengue, con más de nueve mil 700, según la Secretaría de Salud federal. Y la enfermedad se sigue proliferando en la Entidad.

La mayoría de las infecciones se concentran en 21 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, en Tabachines (Zapopan), Jalisco (Tonalá), El Tapatío (Tlaquepaque) o Rancho Nuevo (Guadalajara).

El incremento de contagios en el Estado se debe a varios motivos. El primero es la mayor resistencia del mosco transmisor del dengue a las fumigaciones preventivas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirman que las larvas del Aedes aegypti, mosco transmisor del dengue, pueden sobrevivir a los insecticidas.

Una segunda razón es que el cambio climático ha aumentado las temperaturas y los periodos de lluvia extrema, incentivando la proliferación de un mosco que también se ha adaptado a los climas fríos.

Además, el virus del dengue ha mutado y provoca más contagios. “Puede haber reinfecciones. Hay cuatro serotipos, entonces hay más probabilidades de enfermarse”, advirtió Fernando Petersen, secretario de Salud estatal.

Debido a estas causas, las autoridades sanitarias llaman a los ciudadanos a tomar medidas preventivas para erradicar la presencia del mosquito transmisor.

Ángel Nuño Bonales, subdirector general de Programas de los Servicios de Salud Jalisco, llamó a revisar y retirar objetos, cacharros y recipientes que acumulen agua limpia y puedan ser criaderos de dengue.

“Hay que identificar esos lugares dentro de nuestras casas, en nuestros tinacos, en los lugares en donde beben agua las mascotas, en los baldes, en las botellas, en las ventanas alrededor. Es en esa agua donde predomina el mosquito que sí puede transmitir el dengue”.

Añadió que en el caso de aljibes, tinacos o piletas, hay que lavarlos solamente con agua y jabón, así como voltear esos recipientes para que se caigan las larvas y no nazcan nuevos zancudos.

Kevin Javier Arellano, académico y especialista en Salud de la Universidad de Guadalajara, recomendó algunas medidas para evitar las picaduras del mosquito transmisor del dengue, “como el uso de repelentes de insectos, uso de camisas de manga larga y pantalones que nos cubran hasta los zapatos”.

Colonias con más dengue

Zapopan

Agua Fría, Lomas de Tabachines, Colinas de Tabachines y Balcones de la Cantera.

Tonalá

Lomas del Camichín, Loma Dorada, Jalisco Secciones 1, 2 y 3, Loma Bonita y Basilio Vadillo.

San Pedro Tlaquepaque

Nueva Santa María, Francisco I. Madero, Terralta, Miravalle y El Tapatío.

Guadalajara

Rancho Nuevo, Echeverría, Autocinema, La Esperanza, Balcones de Oblatos, Talpita y Blanco y Cuéllar.



Fuente: Secretaría de Salud federal

Fortaleza ante los insecticidas

Adaptación genética: A lo largo del tiempo, los mosquitos han desarrollado resistencia a muchos de los insecticidas comúnmente utilizados en fumigaciones. Esto sucede porque los mosquitos que sobreviven a los productos químicos transmiten su resistencia a las siguientes generaciones.

Uso excesivo de insecticidas: El uso continuo e inadecuado de insecticidas puede acelerar la aparición de cepas de mosquitos resistentes, ya que elimina a los mosquitos más vulnerables y deja a los más resistentes para reproducirse.

Ciclo reproductivo rápido: Este mosquito tiene un ciclo de vida corto, lo que significa que se reproduce rápidamente y en grandes cantidades. Cada ciclo de reproducción produce cientos de nuevos mosquitos, lo que favorece su rápida proliferación.

Actividad durante el día: A diferencia de otros mosquitos, el Aedes aegypti es activo durante el día, lo que complica las estrategias de protección como las mosquiteras, que suelen ser efectivas para mosquitos nocturnos.

Huevos resistentes a la desecación: Los huevos del mosquito pueden resistir largos períodos sin agua. Esto significa que si un área se seca temporalmente, los huevos pueden eclosionar cuando las condiciones sean favorables nuevamente.

Limpieza en casa, clave para prevenir el dengue

Debido al alza de casos de dengue en Jalisco, la Secretaría de Salud del Estado ha desplegado brigadas constantes en todas las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, particularmente en las 21 donde se ha concentrado la mayoría de los contagios.

Entre las medidas, personal de la dependencia se acerca a las viviendas y elimina los cacharros y objetos que puedan ser criaderos de mosquitos, así como la movilización de camionetas que fumigan por varias horas al día

Sin embargo, los insecticidas y las brigadas no son suficientes para acabar con el mosquito transmisor, por lo que los ciudadanos deben poner de su parte para acabar con el Aedes aegypti, apoyando desde sus viviendas o terrenos a retirar objetos donde pueda reproducirse el mosco transmisor de la enfermedad, afirmó Ángel Nuño, subdirector general de Programas de los Servicios de Salud Jalisco.

El funcionario explicó que el mosquito transmisor no se reproduce en canales, arroyos o parques, al preferir el agua limpia acumulada en distintos objetos en las casas.

“En caso de que alguna de las brigadas del sector salud esté cerca, permitirles el ingreso y si por la noche está pasando la camioneta para fumigar, abrir ventanas para que permitan que la nube pueda entrar dentro de la casa”, añadió Nuño.

Serotipos agravan síntomas y el número de contagios

Los brotes de dengue se han presentado con mayor intensidad en Jalisco desde hace varios años, por ejemplo, en 2009, fueron más de cuatro mil casos; después, en 2019, se registró una cifra récord con más de 11 mil contagios en el Estado. Hoy, en 2024, se está a punto de superar esa marca.

Ángel Nuño Bonales, subdirector general de Programas de los Servicios de Salud Jalisco, explicó que la diferencia en los brotes ocurridos a lo largo de los años en la entidad se deben a los serotipos que han tenido presencia en la Entidad.

“La diferencia es que ahora está circulando el serotipo 3 y hace 20 años estaba circulando el serotipo 1, ahorita muchos de los casos de serotipo 3 seguramente tienen el antecedente de haberse enfermado por el 1 o 2 y, por lo tanto, la probabilidad de desarrollar dengue con signos de alarma o dengue grave es mayor que hace 20 años”, explicó el especialista.

¿Qué medicina tomar?

De acuerdo con especialistas del sector salud, no hay algún medicamento antiviral específico para el dengue, más allá de una vacuna de alto costo que solo se usa para casos graves y reincidentes.

Ángel Nuño, subdirector general de Programas de los Servicios de Salud Jalisco, explicó que una vez que la persona se haya contagiado, debe acudir inmediatamente para que el personal de salud haga un diagnóstico y determinar el tratamiento que se debe implementar para su mejora, así como prevenir posibles riesgos causados por la enfermedad.

Respecto al tratamiento, se aplican diversas medidas dependiendo el paciente, pero en todos los casos se dan analgésicos e hidratación.

“Es un dolor intenso, que no se quita...”

Centros de salud públicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara han tenido presencia constante de pacientes que acuden a atención médica por síntomas de dengue, casos que han sido confirmados por el personal médico.

Por ejemplo, al Centro de Salud Número 3, ubicado en Circunvalación y Federalismo, Karina Medina Moreno acudió para recibir atención médica debido a los síntomas de la enfermedad; contó que ella ya se había contagiado hace varios años, aunque en esta ocasión, son más fuertes.

“Empecé apenas el lunes por la tarde y me duele mucho la cabeza, los huesos, mucho vómito, temperatura, escalofríos, es un dolor que no puedes levantarte ni de la cama. Ya me dio hace como 15 años cuando fue por primera vez (un brote) y también igual, un dolor de cabeza intenso, los huesos, la espalda. Duré como siete días para recuperarme. Me siento un poco peor porque está más fuerte que la otra vez”, dijo.

Óscar Vega, otro paciente con la enfermedad, dijo que estuvo tomando nada más paracetamol para los síntomas, aunque requirió acudir a atención médica para analizar plaquetas: “Ahorita traigo mucho dolor de cabeza, me duelen los ojos, mucha debilidad en la espalda, tengo los síntomas desde el lunes. Es un dolor intenso que no se quita, es mucho”.

La alta cantidad de casos de dengue que se han registrado durante 2024 en Jalisco también ha impactado a los nosocomios privados, confirmó Luis Héctor Soto, presidente de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, quien dijo que se han habilitado más camas para internar a los pacientes que así lo requieran.

Siete acciones que puedes hacer para no contagiarte de dengue

Evita los criaderos de mosquitos, como cacharros, llantas, o cualquier recipiente que acumule agua.

Elimina la basura acumulada en patios y áreas al aire libre.

Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros.

Instala mosquiteros en puertas y ventanas.

Ventila áreas domiciliarias y laborales.

Usa repelente de insectos en las áreas del cuerpo que están descubiertas.

Usa camisas y pantalones holgados de manga larga.

CT