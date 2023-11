El Congreso de Jalisco avaló una reforma en materia de donación de órganos que permite la creación, por parte de la Secretaría de Salud de la Entidad, de un registro de donadores.

La iniciativa había sido presentada desde hace cuatro años. Sin embargo, fue rechazada en múltiples ocasiones.

Enrique Velázquez, diputado del partido Hagamos y promovente de la medida, reconoció que si bien no se consiguió que todas las personas fueran consideradas donantes, a menos que manifestaran lo contrario, sí se aprobó que los que quisieran serlo no requirieran de la aprobación de un tercero.

“Llegamos a un acuerdo en el que las personas que digan que sí son donadoras, ya se quita el tercero, es decir, no se le pregunta a nadie más (a un familiar, por ejemplo); a quien diga que no, también se le respetan sus órganos, no se utilizarían para trasplante; y quien no dijo nada, se sigue utilizando el mismo sistema de procurar los órganos y convencer a la familia de que los pueda donar”, explicó el legislador.

Por otra parte, Mily Naveja, integrante de la organización civil Donación de Milagros A.C. y paciente trasplantada, comentó que este avance apoyará en la disminución de la lista de los que esperan un órgano.

“Casi ocho mil 500 pacientes en lista de espera. Representa la oportunidad de darles una reincorporación a su vida diaria. Se va a dar gradualmente (el cambio para todos ellos), evidentemente no será de la noche a la mañana”, comentó Naveja.