El rezago en los expedientes y la aplicación de las nuevas normas laborales aprobadas en los últimos años, son los principales pendientes que se dejan en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado (STPS), admitió Marco Valerio Pérez Gollaz.

El secretario del Trabajo, explicó que del anterior sistema se tenían alrededor de 130 mil expedientes y se lograron bajar 30 mil, por lo que el rezago que heredarán a la nueva administración que encabezará Pablo Lemus Navarro será de más de 100 mil expedientes.

El funcionario culpó a los litigantes por no permitir avanzar en el rezago, ya que la dependencia no lo podía hacer.

“El rezago si no avanzaba no era nuestra culpa, hay que decirlo con responsabilidad y lo vuelvo a reiterar, el rezago no es culpa de la autoridad, es culpa de las partes que en tanto cuanto no quieran avanzar así seguirá siendo”, comentó.

Aclaró que en el nuevo sistema de justicia laboral, los abogados están obligados a ir a las audiencias y conciliaciones, de lo contrario se les multa.

El funcionario estatal explicó, que del nuevo sistema se tienen 140 mil expedientes y en dos años se lograron acuerdos por 2 mil millones de pesos en conciliaciones.

Admitió que la aplicación de las reformas laborales es otro gran reto tanto de la dependencia como de las empresas.

“Vivimos seis años donde no habían existido tantas reformas laborales , somos el estado que de verdad las aplicamos, entonces me parece que el seguir inculcando la política pública al interior de las fuentes de empleo será un reto en el tema del empleo”, comentó.

Añadió que se están esperando más reformas laborales como la ampliación del tema del aguinaldo en cantidad y días, la reducción de la jornada laboral y el contrato por horas.

