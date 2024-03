El periodo de preinscripción al nivel educativo básico en el estado, cerró con más de 321 mil registros, informó la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), y si bien no es el 100% de las preinscripciones disponibles, las autoridades educativas señalaron que superaron la meta.

Te puede interesar: Recrea Talento busca menores con habilidades artísticas

"Superamos la meta, no llegamos al 100% qué es la idea, a veces pasa porque los padres de familia no saben dónde van a radicar, dónde van a trabajar en agosto que comienzan las clases, por eso no realizan la preinscripción", detalló el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes.

En general, las preinscripciones estuvieron por arriba del 96%, el caso del preescolar, hubo un registro del 98%, un 94% para secundaria, y aunque el secretario de educación no especificó la cifra en primaria, reconoció que bajó el nivel de registros, aunque señaló que las puertas no están cerradas para los padres de familia que no realizaron el proceso.

"Los padres que no preinscribieron a sus hijos deben elegir una escuela cercana a donde creen que van a vivir en el mes de agosto y hacer el proceso ahí mismo", añadió el secretario de educación.

Los resultados de las listas de ingreso serán publicados en junio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP