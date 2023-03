El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una nueva prórroga para entrada en vigor de la nueva versión de la facturación electrónica llamada Factura 4.0 (CFDI 4.0) hasta el 31 de marzo, por lo que en las oficina de avenida Américas, en la colonia Italia Providencia en Guadalajara, hay filas de contribuyentes que también se quejan de la tardanza para sacar cita electrónica.

Jorge Gerardo Requena Torres, un contribuyente que estuvo en el punto, detalló que a pesar de que tardó 40 minutos, al final los servidores públicos le ayudaron con las dudas que tenía.

“Sacamos la cita electrónica y nos equivocamos en el concepto, el servicio fue bueno porque no nos rechazaron y nos dieron opciones, en las citas electrónicas casi no hay. Sí tardamos pero sí fue satisfactorio”, dijo.

José Díaz de la Cruz oriundo de Michoacán, contó que va a poner un negocio en la colonia Independencia en Guadalajara, y ha tenido que dar tres vueltas para dar su alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

“Vine a tramitar un alta o sacar el RFC para una empresa o persona moral, es la tercera vez que vengo, soy de Morelia, la empresa que vamos abrir va a radicar aquí en Guadalajara, me han hecho venir tres veces, sí es complicado te revisan con lupa, todos los documentos, sí me entretuvieron alrededor de dos horas, ya habíamos modificado unas cosas que no estaban bien. Ya podemos facturar con el nuevo sistema factura 4.0. Faltaba lo del comprobante, como estamos rentando, únicamente presente el contrato de arrendamiento firmado por ambas partes y había detalles de la colonia, varias confusiones”, destacó.

Ana fue a checar en el sistema del SAT cómo iba su proceso de cambio a CFDI 4.0 y dijo que tuvo problemas para que la atendieran.

“Me atendieron porque ya faltaban 10 minutos para que cerrara la sala de internet. Me dijo (una trabajadora) que tenía que llenar mi proceso sola. Creo que si debe de haber un poco más de apoyo y la habilidad con las computadoras, hay personas que tienen menos habilidades que yo, tiene que haber más información”, dijo.

Por su parte, Misael Ortega consideró que en el SAT falta más personal para asesorar y que todos los servicios sean más rápidos.

“Estuve en inscripción de RFC, la fila fue rápida para mí, eso de la e-firma si es complicado, por amigos me enteré que era tardado. Yo llegué hace una hora, lo necesito para el trabajo y otros trámites. Un poco más de personal, hay bastante espacio, los cubículos disponibles y sí hay cierta relajación tratándose de una oficina de gobierno”, acotó.