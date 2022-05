Ruta 622: ¡Héroe al volante! Reconocen chofer por salvarle la vida a hombre que se asfixiaba

El pasado 11 de febrero, un chófer de la ruta T18-A (antes la 622) le salvó la vida a un peatón que se asfixiaba en la acera, su nombre es Alejandro Torres, quien le aplicó primeros auxilios logrando salvarle la vida al civil, por lo que el día de hoy fue reconocido.

Alejando Torres, quien tiene 34 años como conductor, narró a medios locales como le salvó la vida a un joven; cuenta que al ver al peatón ahogándose, decidió orillarse y aplicar la maniobra de Heimlich, la cual le enseñaron en un curso que imparten en su trabajo.

“El cuate venía caminando, de esas veces que tú estás parado en el semáforo y tu vista se va hacía otro lado, yo vi que mordió el taco y siguió caminando, pero cuando mucho, caminó unos metros y cayó de rodillas y se pegaba en la nuca, yo me le quedé viendo, dije ‘se está ahogando o ¿qué onda?, me orillé y me bajé a aplicar la maniobra esa, el cuate ya estaba hasta morado por lo mismo de que ya no estaba respirando, y ya le hice y sí funcionó bien, como me la enseñaron y ya arrojó lo que traía gracias a Dios, medio muchas veces las gracias, pero ya no lo volví a ver”, narró Alejandro.

����Alejandro Torres, conductor de la ruta T18 A, quien hace tiempo auxilió a un peatón que se estaba ahogando, hoy recibió un reconocimiento de la empresa en que labora. Estas acciones son el resultado de la capacitación en primeros auxilios y otros cursos que se les imparten. pic.twitter.com/f5dYqeEudh — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) May 5, 2022

La esposa, hijos y nietos del operador, que hoy tiene 50 años, acudieron a presenciar la entrega del reconocimiento, donde Jesús Arreola Ponce, representante de la empresa transportista “Federalismo 622”, reconoció a Torres por sus actos, que significaron que un joven salvase la vida.

“En nuestra empresa estamos convencidos de que la capacitación es muy importante en la conducción de nuestros trabajadores, sabemos que el factor humano es lo principal en cualquier empresa y por eso hemos estado trabajando fuertemente durante varios años en el tema de la capacitación a nuestros conductores, hoy realmente se ve un logro muy palpable sobre lo que se aprende en la capacitación, para nosotros es muy grato otorgarle este reconocimiento al compañero Alejandro Torres por su labor en este ámbito de los primeros auxilios”, señaló Jesús Arreola.

