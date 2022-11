Luego de más de tres horas en las que se fijaron posturas y se hicieron señalamientos sobre el presupuesto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), concluyó sin acuerdos la reunión de diputadas y diputados con el rector Ricardo Villanueva. “Me voy con cero respuestas”, lamentó.

Aunque se planteó que sería una mesa “técnica” de análisis del presupuesto 2023, la reunión estuvo marcada por señalamientos y el conflicto político entre el Gobierno estatal y la Universidad. En su exposición, el rector reiteró la solicitud de mil 127 millones de pesos adicionales a lo que le etiquetaron en el proyecto que se analiza en el Congreso. Dijo que se requieren para hacer frente al impacto de la inflación y las obras pendientes para aumentar la matrícula, por lo que de mantenerse el mismo recurso están en riesgo los centros universitarios de Tlaquepaque, Chapala, Tlajomulco, La Normal y la construcción de tres preparatorias para garantizar el 100% de admisión a los aspirantes. Cuestionó que la UdeG tenga el segundo peor presupuesto por alumno en México.

Por su parte, legisladores de Movimiento Ciudadano hicieron cuestionamientos y críticas en temas como la administración, la transparencia, el gasto en empresas universitarias y los casos de violencia de género. Defendieron la propuesta del Gobierno estatal.

En sus respuestas, Ricardo Villanueva sostuvo que la Universidad no ha tenido ninguna observación en las auditorías federales y estatales. Aseveró que las empresas universitarias dan ganancias y puso como ejemplo la Feria Internacional del Libro.

“No me golpean a mi... golpean a los estudiantes”



El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, se reunió con legisladores en el Congreso de Jalisco para exponer su petición de ampliación de mil 127 millones de pesos (MDP) adicionales a lo etiquetado en el proyecto de presupuesto estatal del próximo año.

El dirigente universitario planteó la necesidad de los fondos para enfrentar el impacto de la inflación, la reducción de recursos federales y concretar los proyectos pendientes como preparatorias y centros universitarios.

“No nos hagamos daño entre nosotros, si no otorgan este dinero, no me golpean a mí ni al presidente de la Feria Internacional del Libro… golpean a los estudiantes, a los jóvenes de Jalisco. Lo que está en riesgo es el Centro Universitario de Chapala, el Centro Universitario de La Normal, el de Tlajomulco y el de Tlaquepaque, además que el Centro de Tonalá pueda crecer seis mil butacas más. Está en riesgo el crecimiento de matrícula, la consolidación de infraestructura, el Museo de Ciencias Ambientales, además de profesores de tiempo completo”.

Sostuvo que contrario a la narrativa del Gobierno estatal, que habla del presupuesto más grande de la historia, en la realidad el gasto por alumno disminuirá a 20 mil 849 pesos, lo contrastó con los 133 mil pesos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene por estudiante.

El rector informó que la Secretaría de Educación Pública notificó que la UdeG recibirá 178 millones 768 mil 725 pesos adicionales a lo presupuestado por el Gobierno federal en el rubro de educación media superior. Con esto el subsidio federal llegó a siete mil 99 millones.

“Se cambió el reparto del fondo de educación media superior porque había 11 universidades que recibían recursos sin tener media superior por lo que se hizo un recalculo, que le suma 178 millones más a la UdeG y falta la contraparte estatal”.

Añadió que, con ese ajuste federal, el Congreso estatal tendría que incrementar 114 millones el subsidio estatal, para que se cumpla el compromiso del Gobierno de Jalisco de aportar 49% de lo entregado por la Federación.

En su perfil de Twitter (@rvillanueval), el rector señaló ayer por la noche: “creo que el diálogo es la herramienta más poderosa para solucionar problemas. Es triste acudir al @LegislativoJal y ver legisladores que, lejos de escuchar con apertura, sólo repiten mentiras construidas con medias verdades”.

Agregó en el mismo hilo de mensajes que “pese a todo, tengo la esperanza de que por el bien de la juventud jalisciense, las y los diputados analicen la información que hoy compartimos con ellos y decidan lo que más le conviene a Jalisco: #AmorDeVerdad es apostar por la educación”.

Obras universitarias

En riesgo por falta de presupuesto

Centro Universitario de Chapala: 8 mil espacios para estudiantes

Centro Universitario La Normal: 8 mil espacios para estudiantes

Centro Universitario Tlaquepaque: 14 mil espacios para estudiantes

Centro Universitario Tonalá: 6 mil espacios para estudiantes

3 nuevas preparatorias: 10 mil 500 espacios para estudiantes



Hagamos busca diálogo

Para aclarar dudas sobre las necesidades de presupuesto y administración de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Mara Robles Villaseñor, coordinadora de la bancada de Hagamos en el Congreso, solicitó que se instale una mesa de revisión de los requerimientos planteados por el rector Ricardo Villanueva y las dudas formuladas por los legisladores sobre la gestión de recursos, indicadores y resultados de la Universidad.

Llamó a restablecer el diálogo para continuar las acciones encaminadas a generar más espacios para estudiantes.

“La Universidad logró más de 44 mil espacios nuevos del 2018 a la fecha, aliado con el Gobierno de Jalisco; el problema es que cuando el Gobierno estatal perdió a su aliado más importante, que es la Universidad de Guadalajara, perdimos todos los jaliscienses; rehagamos ese acuerdo para que podamos seguir dándole oportunidades a los jóvenes”, expuso.

Añadió que es facultad del Poder Legislativo analizar y definir en qué rubros o partidas se pueden generar reasignaciones para priorizar el gasto.

Por su parte, el diputado Enrique Velázquez González, lamentó que la mayoría de las diputadas y diputados no escucharon y cuestionaron sobre la propuesta de ampliación de recursos para la UdeG y los proyectos de nuevas preparatorias y centros universitarios.

El Congreso estatal debe aprobar el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos estatal a más tardar el 15 de diciembre.

Llega brigada a la Preparatoria 5 en beneficio de la comunidad

Con la misión de ayudar a quienes más lo necesitan, prestadores de servicio social de la UdeG, ofrecieron consultas médicas, odontológicas, psicológicas, nutricionales, vacunación, pruebas de COVID-19, dengue, VIH y hepatitis; asesoría jurídica, contable y recreación a vecinos de la Preparatoria 5.

En lo que fue una jornada de la Brigada Multidisciplinaria “Nos late servir”, del programa “Luchamos pensando y trabajando”, que la casa de estudios lleva a cabo en protesta por el recorte presupuestal por parte del Gobierno de Jalisco, la estudiante de la licenciatura de Médico Cirujano Partero, Cinthia Veliz Ramírez, expresó su agradecimiento por la oportunidad que le brinda la universidad de participar en estas actividades.

“Estamos siendo una ayuda para las personas y ciertas comunidades que no tienen los recursos cercanos de salud y ha sido una experiencia grata”.

Álvaro Sánchez Sánchez es estudiante de enfermería y considera que la experiencia de participar en las brigadas ha sido gratificante.

“Hemos podido llevar los servicios a quienes más lo necesitan y quienes más carecen de estos servicios y ha sido completa la atención, ya que no sólo son en el área de la salud”.

Silvia Larios Bernal es vecina de la zona, conoció de la brigada gracias a su hermano y acudió para aprovechar los diferentes servicios. “Principalmente venimos a la vacunación. La verdad es de aplaudir y agradecer el hecho de que estén aportando a la comunidad”.

La caravana “Nos late servir”, visita las diferentes sedes universitarias para apoyar de forma gratuita a la comunidad en temas legales y de salud. CORTESÍA/ Andrés Martínez

Gran Manifestación

Alistan megamarcha

Para exigir al Gobierno de Jalisco un presupuesto justo para la Universidad de Guadalajara para que la educación de miles de jóvenes no se ponga en riesgo, la casa de estudios alista nueva megamarcha.

Ricardo Villanueva informó que esta se realizará el próximo miércoles 23 de noviembre, “para exigir al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado, que no se abandone a los jóvenes de Jalisco” y, en consecuencia, se asigne un presupuesto justo para 2023.

CT