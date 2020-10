Retiran 10 unidades de transporte irregular en la ZMG

La Secretaría de Transporte (Setran) informó que durante un operativo que inició el lunes y continúa este miércoles, retiró 10 camionetas tipo Van que ofertan el servicio de transporte público y que no se encuentran regulados ante la autoridad.

El día lunes, detalló, se retiraron cuatro unidades que pertenecen a la empresa llamada Traxi. Este miércoles fueron retiradas seis unidades de la empresa Asociación de Urban.

Sobre las detenciones refirió que se realizaron al oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en Periférico Sur. Además de ser retiradas las unidades, los dueños deben pagar una sanción que va desde los ocho mil 688 pesos y hasta los 13 mil 032 pesos.

Por el retiro de las unidades, los usuarios del servicio protestan. Uno de los casos se registró esta mañana en la avenida Federalismo al cruce con la calle Luis Quintero, en Zapopan. Al ser detenida la unidad, los usuarios, que son vecinos de las colonias en el norte del municipio, se subieron a la grúa para evitar se la llevaran.

Para los ciudadanos representa una alternativa de traslado, pues transitan en zonas donde no llega el transporte público. Con el servicio irregular pueden dirigirse a espacios céntricos o zonas donde conectan con otras rutas.

Hace dos semanas este diario publicó que el servicio de transporte colectivo irregular se extiende en 14 colonias de la ZMG. En Zapopan, las camionetas tipo Van circulan por El Refugio, Coronilla, Agua Fría, Nuevo Vergel, Tabachines, Vista Hermosa, La Higuera, Francisco Villa, Villas de Guadalupe, Lomas de la Primavera, Colli-Primavera, Miramar y El Fortín. En Tlajomulco recorren Chulavista.

La Setran pide a los ciudadanos que no hagan uso de estos servicios por motivos de seguridad, pues en caso de cualquier incidente, el usuario no puede reclamar porque no se cuenta con registro del servicio.

Para que este servicio fuese regular, deben contar con una autorización de Setran o del Gobierno de Jalisco como lo establece el artículo 384 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Jalisco.

Desde el sexenio pasado la dependencia prometió atender el problema. Recientemente Amilcar López, Director General de Transporte Público aseguró a este diario que analizan regular este fenómeno, pero insistió en que primero se debe consolidar el sistema de modelo ruta-empresa.

NR