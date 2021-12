Restringen acceso al Nevado de Colima por condiciones climáticas

Debido a que en las últimas 24 horas se han registrado lluvias y vientos que han alcanzado hasta 50 kilómetros por hora, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) ha determinado restringir el acceso al Parque Nacional Nevado de Colima, ya que consideran que puede ser peligroso para los visitantes.

Será hasta que mejoren las condiciones climáticas cuando la UEPCBJ determine la apertura del parque nuevamente.

Además, invitaron a la ciudadanía a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones si es que piensan visitar el centro turístico de montaña:

• El acceso al Parque Nacional Nevado de Colima será solo para 200 vehículos 4x4

• No se permitirá el ingreso a vehículos tipo razer o cuatrimotos.

• No se permitirá el acceso a los automóviles tipo sedán ni vehículos que no cuenten con doble tracción o 4x4

• Revisar previamente las condiciones mecánicas de su automotor, con principal atención al sistema de frenado.

• Revisar que su automotor vaya debidamente abastecido

JL