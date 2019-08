Reportan desaparición de policía de Ahualulco de Mercado 

Familiares de Óscar “N”, policía activo de Ahualulco de Mercado, reportaron su desaparición ante la Fiscalía del Estado, confirmó uno de sus hermanos, quien reservó su nombre para evitar extorsiones.

El pasado sábado, Óscar “N” salió de su domicilio con rumbo hacia su trabajo, en el municipio de Etzatlán, sin embargo, nunca llegó al lugar.

El familiar detalló que de la casa hacia su trabajo hace cerca de una hora, desde que sale hacia la central camionera y llega a su destino.

ESPECIAL

Según sus indagatorias, los choferes de los camiones que normalmente aborda le informaron que sí llegó a su destino, pero desapareció en el trayecto desde que descendió del camión.

“Pedimos videos y están por entregar los videos para ver si efectivamente se alcanzó a subir, queremos confirmar si es verdad”.

Los familiares ya reportaron el hecho a la Fiscalía del Estado, pero al momento no tienen pistas sobre el paradero de la persona desaparecida.

El hermano aseguró que no supo de problemas personales o amenazas en contra de Óscar “N”. “Anduvimos preguntando entre sus compañeros y amigos a ver si tenía algún enemigo o por alguna detención que hubiera hecho y dicen que no, que no hubo nada de eso, que era muy tranquilo en su trabajo”.

Cualquier información sobre su paradero informar al teléfono 33 3837 6000, extensión 16649 y 12394.