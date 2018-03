Regresarán a patrullar 738 policías municipales de Tlaquepaque

Once días después de que la policía municipal de Tlaquepaque fue intervenida y desarmada, 738 elementos volverán a sus labores de patrullaje luego de acreditar las pruebas de control y confianza; informó el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, quien acompañado por la presidenta municipal María Elena Limón y representantes del ejército, de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República; presentó un informe de los resultados de la aplicación del operativo "Escudo Titán" en el municipio.

López Lara subrayó que el resto de las corporaciones municipales y estatales se encuentran en observación, para evitar que malos elementos permanezcan en las filas de las fuerzas policiacas. El funcionario estatal evadió precisar si con lo encontrado se puede corroborar que la delincuencia organizada tenía infiltrada la corporación, apuntó que por el sigilo de la investigación no se pueden adelantar conclusiones.

"Donde haya un tema de delito vamos a proceder, si es un tema administrativo le corresponderá al ayuntamiento de Tlaquepaque de acuerdo con lo que marca el reglamento, para efecto de dar de baja. Los elementos que ya no cumplen con ser reevaluados entonces se tienen que dar de baja inmediatamente", comentó el secretario. Son79 los elementos que ya no serían reevaluables.

La presidenta municipal, María Elena Limón, destacó que la mayoría de los policías municipales acreditaron la revisión; descartó que el tema se haya politizado por parte de gobierno del estado, pero aseveró que el PRI en Tlaquepaque sí intentó sacar provecho político de la situación.

"Con esto damos carpetazo y que ojalá que entiendan algunos actores políticos principalmente de Tlaquepaque, me estoy refiriendo al PRI Tlaquepaque, que con la seguridad no se puede estar jugando electoralmente y espero tengan la madurez para entender este tema que ya quedó resuelto en coordinación con el Gobernador del estado", refirió la alcaldesa.

Sobre los policías que no acreditaron las pruebas, explicó que el municipio sólo ha sido notificado de 93 casos a los que se les iniciará proceso para separarlos del cargo una vez que el Centro de Control y Confianza les entregue los reportes, comentó que ocho elementos están amparados para no ser retirados del cargo. La alcaldesa precisó que todos los elementos que no pasaron las pruebas siguen desarmados.

Resultados del operativo

Como parte del operativo "Escudo Titán" en Tlaquepaque se informó que fueron detenidas 81 personas, se abrieron 41 carpetas de investigación, fueron realizados 70 operativos en fincas, bares y puntos de incidencia reportados. También se detalló el retiro de cinco mil 840 dosis de droga, además de disminución en la incidencia de delitos como homicidio doloso, robos y que no se registraron casos de desaparición forzada.

El Secretario General de Gobierno recordó que como parte del operativo se consignó a un mando policiaco involucrado en la investigación de un homicidio, precisó que la operación "escudo titán" se mantendrá en los 35 polígonos de Tlaquepaque con las labores de vigilancia e inteligencia; 75 policías municipales se quedarán en capacitación para atender delitos de alto impacto.

