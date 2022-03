Refrendo en Jalisco 2022: Saturan recaudadora en último día para pagar refrendo sin recargos

Este 31 de marzo fue el último día que los jaliscienses tenían para pagar el refrendo de sus vehículos sin multas ni recargos, además de obtener el 5% de descuento en sus pagos.

Por esta situación, la Recaudadora 00 de Jalisco, ubicada en el Centro de Guadalajara, lució abarrotada desde la mañana de hoy por las personas que se dieron cita para hacer sus pagos.

En un sondeo llevado a cabo por este medio, los contribuyentes señalaron que los retrasos se debieron, como habituales mexicanos, a la desidia, aunque también porque los recursos en casa se vieron limitados y tuvieron que hacer un ahorro para reunir el dinero.

Bernabé López, quien acudió para pagar los refrendos de dos autos de la familia y una fotomulta que le llegó “pese a tener su carro parado”, dijo por ejemplo que por su trabajo no había tenido oportunidad de asistir, pero hoy pidió el día para poder acudir personalmente a hacer su pago, pues no confía en el sistema en línea.

EL INFORMADOR / A. Camacho

“Está muy engorroso y a veces no carga el sistema, mejor hacerlo físicamente”, añadió.

Óscar Ríos señaló que para él es muy complicado hacer uso de la plataforma de pagos, por lo que prefiere asistir él mismo a pagar, aunque dijo, se tardó “por falta de tiempo y desidia”.

Trinidad Ceja desconocía que todavía el día de hoy alcanzaría a pagar con 5% de descuento, pero dijo fue bueno porque había tenido que ahorrar para poder hacer el pago de su refrendo, el cual tiene un costo de 711 pesos este 2022.

“Está difícil ahorita la situación, hasta que junté pude venir, haciendo guardadito y privándome de varias cosas hasta que se pudo, pero qué bueno que hoy voy a alcanzar un descuentito, lo que sea es bueno", dijo Óscar.

Amada Sibrián señaló también que por ser adulta mayor le es muy difícil acceder a la plataforma, y al igual que Óscar no había hecho su pago por falta de recursos, y fue hasta esta semana que “recibió un dinerito” que decidió invertirlo en el pago de los vehículos que tiene en casa.

Por último estuvo Edgar Gutiérrez, quien dijo que acudió de manera presencial para obtener a la brevedad su tarjeta de circulación, la cual no le había sido entregada desde el año pasado porque en la recaudadora de El Salto donde pagó, la máquina que las excedía en PVC no servía. “El otro día me paró un tránsito y me dijo que sí la necesitaba, entonces no quise esperar porque si paga uno en línea se tardan más en entregarla”, contó.

GC