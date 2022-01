Refrendo en Jalisco 2022: ¿Cómo consultar el adeudo de mi vehículo?

Con la llegada del 2022 llega también la necesidad de pagar el refrendo vehicular, el impuesto que se cobra de manera anual por el derecho a utilizar las placas de nuestro automotor.

Sin embargo, con el pago del refrendo también se puede aprovechar para saldar los adeudos que tenga el vehículo por concepto de multas o recargos, con la finalidad de empezar el año sin adeudos relacionados con el automotor.

Pero, ¿cómo puedo saber cuánto debe mi vehículo antes de pagar y sin la necesidad de acudir personalmente a alguna recaudadora?

A través de Internet

Solo debes ingresar a la página de “gobierno en línea” (gobjal.mx/PagoRefrendoVehicular), donde deberás ingresar el número de tu placa y el número de serie de tu vehículo, para después presionar el botón de “Consultar”.

Automáticamente, la plataforma te permitirá conocer tus adeudos para así, saber cuál es el monto que debes pagar, incluso, puedes aprovechar para hacer tu pago en línea, evitando así las filas o esperas en la recaudadora.

¿Cómo pagar el refrendo vehicular?

En el caso del refrendo vehicular, si durante 2021 obtuviste tu tarjeta de circulación en PVC con código QR, no es no es necesario que acudas a realizar tu pago en las recaudadoras, ya que no se entregará un plástico nuevo, pues esta sustituye el holograma que comúnmente era pegado en los parabrisas de los vehículos.

Durante el mes de enero puedes aprovechar el 10% de descuento que te ofrece la Secretaría de la Hacienda Pública “por pronto pago”, aunque el descuento solo es aplicable en el refrendo, no es válido en el caso de multas o recargos.

Durante febrero y marzo solo se ofrecerá el 5% de descuento, luego de ello deberá pagarse el monto completo por el monto del impuesto, y a partir del mes de abril comenzarán a generarse recargos y multas por el incumplimiento del pago.

Los vehículos híbridos tienen el 50% de descuento sobre el pago y los eléctricos están exentos de este pago.

Si durante la consulta de tus adeudos observaste alguna anomalía o tienes dudas sobre alguna multa o recargo puedes acudir a la Secretaría de Transportes, ubicada en el cruce de Prolongación Alcalde y Circunvalación, donde podrán orientarte para despejar tus dudas.

Las dudas sobre recargos por retrasos en pagos de refrendo de años anteriores solo pueden ser atendidas en las recaudadoras del Estado.

¿Qué opciones tengo para pagar sin tener que ir a la recaudadora?

Al elegir pagar a través de la plataforma esta desplegará una ventana que te dará las opciones de pago a través de la banca de Citibanamex, BBVA o Scotiabank; mediante tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard y mediante un formato de pago que puede ser presentado en ventanillas de bancos y tiendas de conveniencia, supermercados y farmacias autorizadas.

Si aun con el pago en línea o ventanilla, prefieres acudir a una recaudadora, aquí (sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras) puedes conocer las ubicaciones de las mismas en todo el Estado. Solo debes seleccionar el municipio donde te gustaría localizar una recaudadora y automáticamente la plataforma desplegará sus direcciones.

GC