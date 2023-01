Para que les apliquen el descuento de 10% en el pago del refrendo vehicular, decenas de personas hicieron fila a las afueras de la recaudadora 00, ubicada en el cruce del andador Pedro Moreno y la calle Corona, en Guadalajara.

"Hay que aprovechar que hay tiempo y dinero, el cobro este año se me hizo que subió un poco, pero es llevadero"

A un día de que venza el plazo para acceder a la disminución, los propietarios de vehículos acuden a realizar el trámite.

"Hay que aprovechar que hay tiempo y dinero, el cobro este año se me hizo que subió un poco, pero es llevadero", comentó Jesús López, que hizo fila desde poco después de las ocho de la mañana para pagar.

A partir del primero de febrero y hasta el 31 de marzo, el descuento será de 5%. Sigue vigente el 10% de descuento para quienes cumplieron el año pasado con verificar su automóvil, esta prerrogativa se aplica adicional a la reducción por pronto pago.

"Normalmente, siempre vengo en enero para aprovechar el descuento, sólo ahora se me hizo un poco tarde. El aumento creo que fue alto, como todo que incrementó con la inflación que fue de 7 a 8%. Siempre prefiero venir y pagar directo para evitar algún detalle", platicó Carlos Guzmán, otro contribuyente.

América González relató que acudió a pagar presencialmente, pues al intentar hacerlo en línea detectó multas que no reconoce.

"Tengo multas que suben el pago a más de dos mil pesos y vengo a ver porque nunca me notificaron. Sí pago el refrendo, pero no esos otros cobros que me ponen no sé ni por qué". precisó.

Adicionalmente, al pago del refrendo se deben cubrir 34 pesos serán de aportación a la Cruz Roja y 29 pesos para el Hogar Cabañas.

JM