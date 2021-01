Recupera su bicicleta en seis horas gracias a las redes sociales

A las 8:00 de la mañana, Mariana Ponce notó que le habían robado su bicicleta y a las 14:00 horas ya la tenía de vuelta. Los responsables la sacaron de su vehículo, el cual se hallaba dentro de un garaje de la colonia Americana; rompieron el cristal trasero y se la llevaron sin mayor problema.

Al percatarse de esto, Mariana llamó al 911 para hacer su reporte a las autoridades y comenzó a compartir las imágenes de su bicicleta, valuada en unos 20 mil pesos, en todas sus redes sociales.

En la publicación, ella pedía que si alguien llegaba a ofrecérsela no la compraran y que, en caso de verla en la calle se lo hicieran saber para acudir a su búsqueda; 40 minutos después llegó la policía.

A las 11:30 horas recibió una llamada en la cual le informaban que su bicicleta era ofertada por 15 mil pesos en las inmediaciones del Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, por lo que pidió ayuda a un amigo para ir a buscarla.

ESPECIAL

Le dijeron que alguien intentaría hacer la compra para atrapar a los ladrones, pero desde un auto alguien gritó que la bicicleta era robada y los delincuentes huyeron. Mariana y su amigo preguntaron en la zona si alguien los había visto, refiriendo que habían huido hacia la Central Vieja.

Un nuevo llamado a su número, el cual había anotado en la publicación, los alertó de que su bicicleta había sido vista en la zona de 5 de Febrero y después en una plaza comercial de la avenida Lázaro Cárdenas y 8 de Julio, donde uno de los delincuentes había intentado empeñar su bicicleta sin conseguirlo.

Más tarde, Mariana recibió la alerta de que su bicicleta había sido abandonada “en una bodega detrás de la Unidad Deportiva López Mateos”, por lo cual se dirigieron entonces a dicha zona.

“No teníamos la dirección exacta, pero cuando íbamos pasando frente a una bodega, como yo traía el casco de la bici puesto, y yo vi que la gente que estaba en la entrada se me quedó viendo y fue tanto que sentí que ahí era. Apenas me estaba bajando de la moto y me hicieron señas que si estaba buscando una bici, yo les dije que sí, que me la habían robado por la mañana. Me pasaron a un cuartito donde tienen sus lockers y ahí la tenían, me solté a llorar”, expresó.

Según lo que le dijo el personal de la bodega, fue un taxista quien seguía al ciclista, quien al parecer cayó ocasionando que se ponchara y se dañara el cuadro, por lo cual los trabajadores resguardaron la bici en sus instalaciones.

Mariana lamentó la falta de seguridad en la ciudad, pues dijo, en los últimos meses los delincuentes han robado decenas de bicicletas a la comunidad, aunado al incremento de este tipo de vehículos por la pandemia, llegando incluso a especializarse, pues cada vez roban bicis de mayor valor, como la sustraída el 5 de enero de una tienda especializada ubicada en la avenida Rafael Sanzio, en Zapopan.

Sin embargo, dijo, agradeció la solidaridad que tuvieron todas aquellas personas que compartieron sus publicaciones para dar con el paradero de la bicicleta, así como a las personas que la vieron en la calle, siguieron su rumbo y se mantuvieron en contacto con ella, pues dijo, esto fue esto lo que la ayudó a recuperarla.

“Yo tengo un evento para finales de febrero para el cual he estado entrenando mucho y solo pensé en lo mucho que he entrenado y que eso se iba a ir a la basura. Mis amigos se empezaron a organizar para una bici y eso también se me hizo muy bonito. A mi me gustaría que esta experiencia ayude a que las personas seamos más empáticas y ayudemos cuando ocurra este tipo de situaciones. A veces es tan fácil como compartir una publicación, quizá ellos no estén en el círculo ciclista, pero quizá alguno de sus amigos sí”, finalizó Mariana.

JM