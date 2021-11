Reclaman extinción de pasaje a crédito en tarjetas de prepago

Debido a que la Secretaría de Transporte (Setran) eliminó el pasaje o viaje extra que ofrecían las tarjetas de prepago a manera de crédito a quienes se quedaban sin saldo, usuarios pidieron que se regrese, pues les ayudaba cuando no tenían tiempo o dinero para recargar.

Fátima Villafuerte, quien se dio cuenta hace tres semanas de que quitaron ese beneficio, no pudo abordar el Tren Ligero porque sólo tenía ocho pesos en su plástico.

“Dije: ‘Sí alcanzo a llegar a mi casa’, pero no fue así y me tuve que bajar del camión cuando me marcó saldo insuficiente. Como no tenía dinero, tuve que ir al cajero y después a una tienda de conveniencia a recargar”, compartió.

Se mostró sorprendida de que lo quitaran, pues lo percibía como una ayuda de la autoridad, sobre todo cuando no traía monedas.

Octavio, otro viajero asiduo, decidió brincarse el rehilete de la estación Refugio cuando se desesperó por la misma situación.

“Hacía tanto Sol que dije: ‘No la voy a librar’. Entonces me brinqué. La verdad es que ese pasaje extra sí me ayudaba mucho, por ejemplo, en estas circunstancias”, compartió.

Otro caso es el de Fernando Noé, quien da clases en una escuela cercana a la estación Juárez. “Una vez mi esposa se llevó por error mi cartera, pero yo traía una tarjeta que casi no uso y que sabía que tenía poco saldo. Confiando en el pasaje de emergencia, decidí pagar con ella, pero cuando la puse ya no me la aceptó”, comentó.

Ante ello, decidió volver a salir de la estación e ir de nuevo a la escuela para pedir dinero a un colega. “Está mal que lo hayan quitado, de por sí ya nos quitan 50 centavos cada que pagamos con 10 pesos”, añadió.

Por su parte, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, señaló que se eliminó el pasaje extra para evitar confusiones de doble cobro.

“Cuando había viaje a crédito se quejaban de que se les cobraba doble. Para evitar esa confusión, se quitó. Había gente que lo utilizaba y decía: ‘Me subí al camión y sí pasó mi tarjeta’, pero cuando llegaban a cargar se les cobraba ese viaje y decían que se les cobraba doble, pues no se acordaban de ese viaje a crédito”, explicó.