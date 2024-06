Rechazan ratificar a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia

Con 28 votos a favor, diputados del Congreso de Jalisco avalaron no ratificar al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Felipe Sánchez Montes de Oca, por otros 10 años.

En sesión extraordinaria que se extendió desde el mediodía de este jueves, diputados de Movimiento Ciudadano, Morena, PRI, Hagamos y Partido Verde acordaron no ratificar en su encargo al magistrado ante la molestia de legisladores del PAN quienes abandonaron la sesión.

La coordinadora del PAN, Claudia Murguía, acusó que abandonaron el pleno porque no estaban de acuerdo con la decisión, pues se reclamó que el dictamen fue avalado minutos antes de la sesión y sin oportunidad de consultarlo con los restantes integrantes del congreso.

"No quiero ser responsable de que se cometa un atropello contra los derechos de alguien. No quiero desde la Mesa Directiva tener alguna responsabilidad. Como la mayoría tiene un acuerdo y yo no quiero cometer una ilegalidad ni el atropello contra ningún derecho, voy a dejar que la vicepresidente siga con la sesión", dijo.

Además, en la Comisión de Seguridad y Justicia donde se aprobó el dictamen, se le había dado el visto bueno a la ratificación, pero a la hora de la votación, la mayoría se echó para atrás en su decisión, decidiendo no ratificarlo.

Por ello, se decidió aprobar una convocatoria para ocupar la vacante en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

YC