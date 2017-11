Rebasados, los centros de salud mental en Jalisco

El Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) pasó de siete mil 533 consultas psiquiátricas en 2014, a atender ocho mil 343 nuevos casos en 2016, es decir 810 servicios más. Esto, responde a la gran cantidad de personas que requieren tratamiento psiquiátrico en el Estado, situación que se verá acentuada con el paso del tiempo.

“La OMS lo ha dicho muy claro, que las enfermedades mentales van al alza y que la depresión va a ser el primer motivo de discapacidad a nivel mundial en 2020. Desgraciadamente son muchos los factores que nos llevan a desarrollar algún tipo de enfermedad mental, por ejemplo la inseguridad, los divorcios, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, el alcoholismo, la drogadicción y el desempleo”, dijo Lorena Genoveva Hernández Muñoz, directora del instituto.

Pese a que se prevé que los trastornos psiquiátricos sigan en aumento y que Jalisco cumpla con el número de psiquiatras (uno por cada 16 mil habitantes), los especialistas están mal distribuidos, ya que la mayoría se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), lo que deja muchas partes del Estado sin cobertura, aseguró la funcionaria.

Tanto Salme como el Hospital Civil de Guadalajara reconocieron que sí se ven rebasados por la demanda. Héctor Raúl Pérez Gómez, director general de éste último, destacó que sólo cuentan con cinco psiquiatras y requieren, por lo menos 10. Detalló que este año se han disparado sus consultas, ya que pasaron de dar un total de cuatro mil 979 en 2016 a cinco mil 222 hasta octubre de 2017.

Vicente Molina Ojeda, presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco, A.C., comentó que la situación económica por la que atraviesa el país es la que hace que los servicios públicos se encuentren con esta problemática, ya que “la clase media es la que se ha visto más afectada, por lo que las personas no tienen dinero para pagar una terapia privada y su medicamento, por lo que acuden a los servicios públicos y eso hace que se vean rebasados”.

Para subsanar el problema, Salme se encarga de capacitar a médicos del primer nivel de atención, para que ellos también puedan atender a los pacientes que les lleguen con un problema mental; siempre y cuando el padecimiento sea leve, ya que en otros casos deben ser remitidos, inmediatamente, a un especialista.

Según cifras de la Secretaría de Salud (SSa), cuatro millones de personas en el país sufren depresión, que es el padecimiento más frecuente. Mientras que unas 500 mil padecen esquizofrenia.

NUMERALIA

Los casos en México

4 millones de personas padecen depresión.

500 mil personas sufren esquizofrenia.

Un millón presenta epilepsia.

5 de cada mil niños tiene retraso mental.

6 millones tienen problemas asociados con el alcohol.

400 mil dicen tener problemas con las drogas.

10% de los adultos mayores de 65 años tienen cuadros demenciales.

15% de la población entre los tres y 12 años padece un trastorno de mental o de conducta.

Fuente: SSa

¿A dónde acudir?

Teléfonos de intervención en crisis: 911, 3833 3838, 01 800 227 4747

SALME: 3030 9900

La OMS afirma que los trastornos psicológicos van al alza, debido a las presiones de la vida diaria. EL INFORMADOR/Archivo

Apuestan por nuevos modelos de terapia

Debido a que hay personas que no tienen la posibilidad de trasladarse o porque conseguir un profesional en su localidad o región es prácticamente imposible, los terapeutas están apostando por la psicoterapia vía internet, la cual podría parecer arriesgada, pero según Katya Valencia Munguía, académica de la UNIVA, es una alternativa viable.

“Creo que una de las bondades de esto es que te acerques a una terapia, que no necesitas salir de tu casa para eso. Para personas que viven en otras regiones u otros estados, es una alternativa importante. Además, a lo mejor mi paciente va a salir de viaje y no corta su terapia porque nos conectamos por videoconferencia”.

La psicóloga aseguró que tiene varias ventajas, como tratar a personas que tienen algún tipo de fobia o una condición que les impide moverse. Sin embargo, resaltó que hay desventajas, por ejemplo, que el terapeuta no puede analizar completamente tu expresión corporal, lo cual es muy importante en la terapia”.

En ese sentido, Valenci Munguía advirtió que la opción no para todas las patologías, como las depresiones o la bipolaridad que deben tratarse en un consultorio para evitar, en la medida de lo posible, que los pacientes se hagan daño.

Existen distintos sitios web que ofrecen esta opción, pero se recomienda a las personas comprobar su veracidad y que el terapeuta esté realmente capacitado.

Psiquiatras todavía luchan contra estigmas

Salvador García Delgado tiene 36 años y fue diagnosticado con ansiedad generalizada, la cual lo llevó a tener alucinaciones, un síntoma común en cualquier padecimiento mental avanzado. Él asegura que desde niño presentó síntomas claros de su condición, pero sus padres no prestaron atención o, tal vez, les dio vergüenza admitirlo.

“Si mis papás hubieran sabido que esto era un problema mental o me hubieran llevado al psicólogo o al psiquiatra cuando era niño, que igual no sé si lo hubieran hecho por los estigmas que existen, más cuando yo era niño, mi enfermedad no hubiera sido tan severa. Una terapia simple con un psicólogo la hubiera frenado, pero tuve que llegar a aislarme totalmente para que se preocuparan”.

Ya sea por desconocimiento o por el estigma que representa, algunas personas prefieren no acudir a un psiquiatra, a pesar de que es tan necesario como cualquier otro médico. Los especialistas en estos temas aún deben luchar contra la discriminación que se da hacia sus pacientes, aseguró Vicente Molina Ojeda, presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco.

“Desgraciadamente todavía hay una creencia generalizada de que ir con el psiquiatra es porque estás ‘loco’. Entonces, las personas piensan que ir con un psiquiatra es para alguien con alguna demencia o algún trastorno de por vida, y estos mitos le ponen a la persona que acude un sello o un estigma y eso no nos ayuda, porque los pacientes prefieren no tratarse”, comentó Lorena Genoveva Hernández Muñoz, directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme).

Sin embargo, la funcionaria recordó que no solamente se tratan esquizofrenias o desórdenes de la personalidad, sino que se atienden depresiones e incluso ansiedades leves, que son las enfermedades mentales más recurrentes. Por ejemplo, se estima que 18% de la población adulta en las zonas urbanas, de entre 18 y 64 años, sufre depresión, y 1.6% ha intentado suicidarse.

“Hay que entender que los trastornos mentales y/o del comportamiento requieren, al igual que los otros trastornos o enfermedades médicas, atención y que no es únicamente con echarle ganas o con voluntad como se superan, sino que también se tienen que atender y buscar las causas, porque, en algunos casos, requieren de apoyo farmacológico. Además, hay que aclarar que no son personas peligrosas y no se les debe aislar”, resaltó Molina Ojeda.

La mayoría de los especialistas están en la zona metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo

TESTIMONIO

Tratamiento y terapias grupales cambian la vida de Salvador

Salvador García Delgado siempre fue muy callado, o por lo menos eso dice él. Durante su niñez, adolescencia y adultez prefirió aislarse de los otros. Hasta que llegó un momento en que ya no salía de su cuarto y comenzó a tener alucinaciones, un síntoma común en los padecimientos mentales avanzados.

Fue entonces cuando sus padres decidieron llevarlo, a los 23 años, con un psiquiatra, quien lo diagnosticó con ansiedad generalizada, una enfermedad que provoca estrés continuo a la persona que lo padece. Después de años de tratamiento, el cual le ayudó a retomar su vida más o menos normal, Salvador llegó a Humanamente, A.C., en donde lo enseñaron a vivir con su patología y comprenderla.

Ahora, Salvador está en Guadalajara Club-House, una casa en donde las personas que padecen algún trastorno mental pueden acudir a aprender algún oficio, sentirse útiles y ver que sí pueden reintegrarse a la sociedad, a pesar de su padecimiento.

Ahí, Salvador ha hecho amigos y, de ser el más callado de todos, se encarga del programa de radio que la asociación transmite por internet, de las redes sociales y los boletines que se realizan.

“Llegar aquí me ha ayudado, obviamente mi tratamiento también, para mantenerme estable, porque ya sé que esto no se me va a quitar, pero ahora veo que sí puedo trabajar y hacer cosas normales. Venir a terapias de grupo, ayudar en la casa club y seguir mi tratamiento, sí me cambiaron la vida”.

Ahora se ve a sí mismo volviendo a trabajar en alguna empresa, ya que es licenciado en administración. Aunque no descarta seguir dedicándose a la radio.

Afectaciones en la población

La Organización Mundial de la Salud estima que al menos 25% de los adultos desarrollará algún tipo enfermedad mental a lo largo de su vida. Sin embargo, sólo uno de cada cinco personas que padecen algún trastorno acude a tratarse, ya sea por desconocimiento o por los estigmas que rodean a estos padecimientos.