Realizan caminata de La Luz del Mundo en Guadalajara

La caminata organizada por la Iglesia de La Luz del Mundo se realizó la tarde de este domingo en Guadalajara, en el marco de la Santa Convocación, en el cual participan miles de asistentes procedentes de diferentes latitudes.

Los asistentes, que en su mayoría vistieron de blanco, recorrieron la avenida Juárez-Vallarta hacia la Glorieta Minerva.

La iglesia informó que durante la manifestación "no protestaron, no pintaron, no sacaron pancartas, sino banderas y banderines", y que esperaban la asistencia de 150 mil personas a esta cita.

Según el comunicado de La Luz del Mundo, participaron fieles de 58 países con el objetivo compartir valores de honestidad, respeto, solidaridad, por mencionar algunos.

Su líder espiritual, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos desde junio acusado de delito sexual, tráfico de personas y abuso infantil.

El viernes pasado, durante en el inicio de la "Santa Convocación" envió un mensaje desde la cárcel en el que dice "ni las adversidades más terribles que sobrevengan, los sufrimientos más agudos que se experimentan, ni todas las angustias que nos aplican, nada podrá cambiar la alegría del interior".

IM