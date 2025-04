Rancho en Teuchitlán operaba desde 2021: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, operaba como un centro de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado desde el año 2021.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que hay testimonios e información documental de que las autoridades municipales de Teuchitlán tenían conocimiento del sitio desde aquel año por informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

"Ese lugar se estaba ocupado para esas funciones. Y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí y no hicieron nada, esto ocurrió hasta 2024".

Por otra parte, el funcionario federal descartó que hubiera presencia de crematorios donde incineraran personas o cuerpos y también se descartó que hubieran encontrado osamentas o restos humanos.

"Para que pueda haber una cremación, se necesita llegar a 8 mil. Se hizo un análisis si se habían encontrado cadáveres o fragmentos de cadáveres, no se encontraron osamentas completas o parciales, no se encontraron. (De) Esa versión no tenemos más información".

