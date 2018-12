Quitan Fuerza Única; alistan Policía Metropolitana

El modelo de la Fuerza Única, conformado por elementos de la extinta Policía del Estado y oficiales de distintas comisarías municipales, llegó a su fin.

El gobernador Enrique Alfaro expuso que la estrategia policíaca que aplicará en su administración será distinta: volverá la Policía estatal y, además, se creará una Policía Metropolitana, por lo que los agentes municipales regresarán a sus respectivas corporaciones.

“El lunes presenta el doctor Macedonio (Tamez) el trabajo, el ajuste final que se está haciendo con los municipios para la estrategia estatal de seguridad. En ese planteamiento estará, de manera más precisa, cómo se manejará el tema”.

El mandatario estatal adelantó que volverá el modelo de una Policía estatal que concentrará su estado de fuerza en los municipios del interior del Estado y en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se conformará una Policía que entrará en funciones antes de que concluya el año.

“Más o menos hacia allá va. Haría que dejáramos de utilizar el modelo de Fuerza Única y, sobre todo, la aportación de elementos municipales a la Policía estatal. Lo que queremos es que ésta se encargue de todos los municipios que no sean de la ciudad”.

Precisó que incluso ya comenzaron a regresar a algunos de los agentes municipales que operaban en la Fuerza Única a sus municipios de origen.

Lucía Almaraz, académica de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), experta en temas de seguridad, consideró que la decisión de disolver a la Fuerza Única es apropiada.

“Porque si vemos los resultados que tuvo en el sexenio pasado, la verdad no impactaron en la disminución de índices delincuenciales”.

La investigadora destacó que bajo este modelo, que era el que operaba hace dos administraciones, ya no se dispersarán los esfuerzos institucionales. “La Policía estatal cuenta con una fuerza que no es muy amplia como para distraerlos en la Zona Metropolitana”.

Como parte de la nueva estrategia de seguridad, el gobernador anticipó que se reunirá con autoridades federales el próximo martes para establecer la dinámica de trabajo de las mesas de seguridad municipales y regionales, y allí aclarar dudas sobre cuál será el mecanismo de transmisión de comunicación con la representación federal en el Estado.

La Fuerza Única Jalisco (FUJ) arrancó en dos momentos su operación en Jalisco: la Metropolitana, el 15 de diciembre de 2013, con un estado de fuerza de 450 elementos; y la Regional, el 21 de julio de 2014, con cerca de mil 400 oficiales del Estado y los municipios.