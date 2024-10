Quirino Velázquez arranca obras prioritarias en Tlajomulco

La remodelación de la calle Juárez Sur, ubicada en la cabecera municipal de Tlajomulco, arrancaron las obras de mejoramiento urbano del alcalde Gerardo Quirino Velázquez, quién estuvo acompañado del empresario Enrique Michel, ciudadanos y funcionarios municipales.

“Estoy contento de poder estar en esta etapa, de que me dieron la oportunidad de representarlos, de poder iniciar con esta alta responsabilidad que he buscado, me he preparado para estar en este momento y hoy empezamos con toda la fuerza, con todo el corazón desde el primer día”, afirmó.

El edil prometió que su Gobierno será cercano y presencial.

La ejecución de esta obra consistirá en la intervención de 625 metros de la vía pública, el mejoramiento de las redes hidrosanitarias y la intervención de los escurrimientos que se presentan en la zona mediante la intervención del canal pluvial, además de la construcción de aceras, accesos universales y renovación de luminarias.

Se estima que estas obras estén concluidas a inicios de diciembre y tendrán una inversión de 13 millones de pesos.

Ampliarán planta de tratamiento de aguas residuales

Velázquez Chávez inauguró las obras de ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el fraccionamiento La Noria.

La ampliación de esta planta, tiene por objetivo tratar 20 litros de agua por segundo, se contempla que entre en funcionamiento a finales de 2024 y requerirá una inversión de 19 millones de pesos.