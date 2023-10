¿Qué hacer si pierdo mi tarjeta de MI Pasaje? Siteur explica cómo recuperar el saldo

En Jalisco para moverse en transporte público, el Gobierno de Jalisco ha unificado el pago de todos los sistemas a través de la tarjeta Mi Pasaje. Con esta tarjeta puedes pagar los servicios del autobús, el Tren Ligero, Macrobús, Mi Macro Periférico y las rutas alimentadoras.

Si bien, aún es posible pagar con efectivo, la tarjeta proporciona más comodidad, ya que al recargarla con el dinero necesario, los ciudadanos sólo la colocan en los lectores y listo, se evitan las largas filas. Por ello, perder la Tarjeta de Mi Pasaje puede ser abrumante para quienes requieren usar el transporte público con frecuencia, sobre todo si en ella tenían dinero. Sin embargo, lo primero que tienes que saber es que no debes preocuparte porque hay manera de recuperarla junto con tu saldo.

De acuerdo con SITEUR, para recuperar la tarjeta de Mi Pasaje Jalisco necesitas, en primer instancia, tener tu tarjeta tendrá registrada a tu nombre, si lo hiciste así, entonces estarás en una situación muy favorable porque todo será más sencillo.

El siguiente paso es acudir con tu INE y CURP a un módulo de peaje de Mi tren, algunos puntos conocidos de estos son:

Línea 1:

Juárez

Periférico Norte

Periférico Sur

Línea 2:

Tetlán

San Jacinto

San Juan de Dios

Línea 3:

Arcos de Zapopan

Ávila Camacho

Central de Autobuses

Allí tendrás que explicar tu situación al auxiliar y, deberás de comprar una nueva tarjeta. Una vez que hayas completado los pasos anteriores, el personal del módulo transferirá el saldo de tu tarjeta extraviada a la nueva. Este proceso es rápido y no debería de demorar mucho tiempo.

Lamentablemente, si no tienes tu tarjeta registrada y la has extraviado, Siteur no puede responder. Por ello, se invita a la población a registrarla en cuanto la compres, sólo necesitas llevar la INE y CURP y listo, podrás evitarte problemas futuros.

