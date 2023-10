Con la puesta en marcha de la Línea 3 del Tren Ligero, en 2020, se consolidó el sistema de la compra de univiajes para los usuarios que no optaran por el prepago. Dichos pases se pueden adquirir en las máquinas de compra o recarga de tarjetas. Tienen un costo de nueve pesos con 50 centavos.

Sin embargo, como ocurre en otras alcancías ubicadas en unidades del transporte público que recorren la ciudad, los aparatos no dan cambio a los que ingresan 10 pesos por su pasaje.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) puede devolver la diferencia al presentar el boleto, pero entre 2020 y junio de 2023 apenas lo hizo 14 mil 633 veces.

Para dimensionar la cifra, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, al día se registran 391 mil 911 viajes en las líneas del Tren Ligero. Se estima que, por lo menos hasta el primer bimestre de este año, una quinta parte de los pasajeros compró un univiaje.

Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, desde 2019 hasta junio pasado se acumularon 37 millones 614 mil pesos de personas que no acudieron por su cambio tras adquirir un univiaje. Esta cifra fue proporcionada por lDETRA la empresa encargada del sistema de recaudo.

Tales recursos, indicó el Siteur, se encuentran “en cuentas bancarias concentradoras del recaudo de las líneas del Tren Eléctrico”, y aún no han sido utilizados, “para lo cual se espera la indicación sobre el destino que estos recursos deberían tener”.

Luego de un recorrido de este medio de comunicación en diferentes estaciones de las líneas 1 y 2, se encontró que la mayoría de los usuarios se deshacían del ticket del univiaje al pagar. En algunas estaciones, como el caso de Juárez, así como en Plaza Universidad, incluso se ha dispuesto de botes de basura para que los habitantes depositen en ellos los boletos, evitando el desaseo en la zona de torniquetes.

Aumentan puntos de venta y crece compra de tarjetas

Cada vez son más las personas que adquieren una tarjeta de prepago para utilizar el Transporte Público, luego de que se migrara de un sistema de recaudo mano a mano al pago del pasaje electrónico.

La venta de tarjetas, entonces llamadas “Innovacard”, comenzó en marzo del 2018 a partir de la migración del sistema de pago al Transporte Público, ese año cerró entonces con 232 mil 777 tarjetas vendidas.

Poco a poco fue incrementando el número de unidades que migraban su sistema de recaudo, y con ello, más personas adquirieron su tarjeta electrónica, llevando a que al cierre de 2020 se tuviera un total de 413 mil 668 tarjetas vendidas, ahora bajo el nombre de Mi Movilidad, de acuerdo con cifras entregadas a través de la unidad de Transparencia de la Secretaría de Transporte (Setran).

Para diciembre de 2021 se compraron un total de 619 mil 052 tarjetas para su uso en los distintos sistemas de Movilidad del Estado, llegando entonces, de acuerdo con la Setran, a un 35% de uso.

Sin embargo, y aun pese a la escasez de tarjetas durante 2022 y parte de este 2023, el año pasado registró un récord en la venta de plásticos para el prepago del Transporte Público, con un total de 758 mil 183 tarjetas adquiridas por los usuarios.

Si bien la compra de estos plásticos vino a la baja en el Sistema del Tren Eléctrico Urbano entre 2021 y 2022, fue la instalación de puntos de venta, que llegaron a las distintas estaciones del Peribús lo que hizo que incrementara la venta de plásticos, además de las tarjetas adquiridas en las estaciones del Macrobús.

En distintas ocasiones las autoridades han insistido en la adquisición de tarjetas de prepago no sólo para agilizar los cobros del pasaje, sino para que la persona usuaria pueda disponer del dinero completo que ingresa para hacer sus pagos, pues tanto en las unidades del Transporte Público como de las máquinas de pago del Tren Ligero y del Macrobús, las máquinas no dan cambio, ocasionando que la persona usuaria “pierda” 50 centavos en cada viaje que hace.

Considerando que haga al menos dos viajes por día, seis días a la semana, estaría perdiendo 12 pesos a la semana, lo que equivale a alrededor de un pasaje y medio perdido cada 15 días.

En total, desde marzo de 2018 y hasta el pasado mes de agosto en Jalisco se habían adquirido un total de dos millones 753 mil 038 tarjetas de prepago (Innovacard y Mi Movilidad), sin considerar que una persona usuaria puede tener más de un plástico activo.

El Siteur recomienda a las personas usuarias personalizar su tarjeta en los módulos del Tren Ligero, con el objetivo de que, si se llega a dañar o extraviar, pueda recuperar su saldo con sólo solicitarlo en las ventanillas del sistema. Para registrarla es necesario presentar identificación oficial (INE) y CURP.

Las tarjetas se pueden recargar en cada estación del Tren Ligero. EL INFORMADOR/ Archivo

Desconocen cuántas tarjetas han regalado

Fue en septiembre de 2020 cuando, luego de seis años de trabajos, se logró la apertura y puesta en operación de la Línea 3 del Tren Ligero.

Para incentivar su uso la primera semana de operaciones de este nuevo sistema de Transporte no tuvo un costo para las personas usuarias, pero, además, se estableció una campaña, para regalar 200 mil tarjetas de prepago, sin embargo, al día de hoy la Secretaría de Transporte desconoce cuántas de estas fueron regaladas.

A través de Transparencia, la Setran indicó desconocer cuántas tarjetas de prepago han sido regaladas en las distintas campañas, aun cuando, por ejemplo, en el caso de las personas que recibieron una en la inauguración de la L3, estas llenaron una lista con su nombre completo y firma.

Pero no es todo, a la Setran también se le cuestionó sobre la empresa a quien le compra dichas tarjetas, pero la Dirección General de Transporte Público, quien responde la solicitud, dijo no contar con datos referente a la empresa o empresas a quien se le compran por no ser de su atribución, pero ninguna otra dirección de la Setran lo respondió tampoco, ni se derivó la solicitud a alguna otra dependencia.

En 2020 se regalaron 200 mil tarjetas para incentivar este modelo de pago. EL INFORMADOR/ Archivo

Ponen candado a pepenas de univiajes

Los tickets de los univiajes para el pago del pasaje de cualquiera de las tres Líneas del Tren Ligero pueden ser entregados en las ventanillas para recuperar el excedente cuando se paga con 10 pesos (el pago del pasaje es de 9.50 pesos).

Con el objetivo de evitar que personas no usuarias se aprovechen de ello el Sistema de Tren Eléctrico Urbano ha puesto un candado al canje de los tickets, evitando así la pepena de “univiajes”.

Las personas pueden cambiar únicamente cuatro boletos de univiaje por día, de no más de 15 días de antigüedad, y deben informar sobre los traslados hechos para corroborar que la persona que los canjea es quien realizó los viajes.

Aunado a ello, el Siteur hizo un recordatorio a las personas usuarias sobre que es su responsabilidad conservar el boleto univiaje o QR durante todo el trayecto en cualquiera de las tres líneas, pues este es su seguro de viajero en caso de algún percance o accidente.

También deben conservarlo considerando que, en caso de que el Tren Ligero llegue a detener el servicio, pueden solicitar el reembolso del viaje pagado en las ventanillas correspondientes.

Los canjes del excedente del pasaje deben realizarse en los módulos instalados en las estaciones Periférico Norte, Juárez II, Periférico Sur, San Juan de Dios, San Jacinto, Tetlán, Arcos de Zapopan, Ávila Camacho y Central de Autobuses.

Entre enero y junio de este 2023 apenas dos mil 346 personas han hecho el cambio de sus QR correspondientes al cambio de 50 centavos por haber pagado con 10 pesos, lo que equivale a un monto de apenas mil 173 pesos devueltos a las personas usuarias.

Cada boleto cuesta 9.50 pesos, pero las máquinas no dan cambio. ESPECIAL

