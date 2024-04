Las temperaturas en Guadalajara están a la alza y no se puede hacer nada más que tomar todas las precauciones de salud. Primero, intenta no exponerte a los rayos solares en el periodo de máxima temperatura de cada día. Si debes transitar en exteriores, utiliza protector solar, manga larga y prendas de vestir para la cabeza. Mantente hidratado tomando líquidos durante toda la jornada y procura intercalar ocasionalmente un suero natural. Y, por qué no, ¡cumple ese antojo que sube como la temperatura!

Estas son las mejores neverías de la ciudad

Caravellé

El menú de esta heladería es ecléctico y cambiante. Este tiene el noble objetivo de mostrar los sabores naturales de México con la forma del helado. La mayoría de ingredientes tienen ese arraigo nacional y las creaciones son de una inventiva renovadora y deliciosa. Sin duda alguna, en este lugar encontrarás un delicioso postre para combatir el calor.

Dirección : C. José Clemente Orozco 569

: C. José Clemente Orozco 569 Horario: Lunes a sábado de 1 a 8 pm y domingo de 2 a 6 pm

Monóculo Helados & Batidos

En este lugar preparan una rusa de tonicol por la que vale la pena cruzar el desierto de la canícula tapatía. De igual forma, en esta heladería se rinde un homenaje a la icónica bebida tapatía: el tejuino. Bien sea en helado o en chejuino, este establecimiento es un infantable de la ruta refrescante.

Dirección : C. Fermín Riestra 1713B, Moderna

: C. Fermín Riestra 1713B, Moderna Horario: Miércoles a domingo de 2 a 10 pm

La garrafería

Si lo que buscas es una perspectiva más tradicional del helado, en este lugar de garrafa se ofrece una extensa variedad de sabores. Todos ellos con una calidad característica. Cuenta con tres sucursalen en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Dirección : Av. Plan de San Luis 1723

: Av. Plan de San Luis 1723 Horario: Lunes a domingo de 11 am a 10 pm

Te puede interesar: Este súper en Guadalajara tiene el precio más bajo para la canasta básica

Momotabi Ice Cream Atelier

La heladería Momotabi Ice Cream Atelier es la representación japonesa de este delicioso postre en la ciudad. Ahí se ofrece el Moriawaise, un tradicional helado japonés hecho para compartir. Adenás, el menú cuenta con cocteles, mochis y cheescakes japoneses.

Dirección : Av. México 2069, Ladrón de Guevara

: Av. México 2069, Ladrón de Guevara Horario: Lunes a domingo de 12 a 10 pm

Ceres Ice Cream

En esta nevería el helado se sirve con cereal. No es sorpresa de nadie, esta combinación es ganadora. Todas las preparaciones se realizan al instante.

Dirección : Condominio Argentina, Calle Argentina 323-Local 1.1-2, Col Americana

: Condominio Argentina, Calle Argentina 323-Local 1.1-2, Col Americana Horario: Martes a domingo de 10 am a 9 pm

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB