En días pasados se dio cuenta de cómo en Puerto Vallarta estaba sucediendo algo similar a Mazatlán, donde un grupo de hoteleros pidieron que la música de banda que se toca en las playas fuera restringida porque molesta a los huéspedes, motivo por el cual los grupos musicales se movilizaron con fuerza para defender sus derechos; el suceso, desde luego, se hizo viral y convocó al sentido nacionalista a expresarse.

Pero luego fue el turno de Puerto Vallarta, donde el chef y propietario de un restaurante de comida mexicana manifestó su inconformidad tras ser denunciado por una pareja de estadounidenses que, molestos por el ruido que se genera en torno al negocio, pedían su clausura .

Fue el mismo dueño del lugar, el chef Julio Castillón quien narró que su restaurante fue objeto de una demanda por una pareja de "gringos" que quieren cerrar el lugar porque se toca música de mariachi.

Al difundirse esta noticia en redes sociales, también se hizo viral y las reacciones no se hicieron esperar. Pero lo interesante es que el apoyo no únicamente vino de otros mexicanos, que piden respeto a la cultura y tradición en el país, sino de otros extranjeros que ven como reserva el comportamiento de sus connacionales.

Así fue como este fin de semana pasado, el restaurante Gaby's de Puerto Vallarta, fundado en 1989, y su propietario fueron el tema de una muestra de solidaridad cuando varias personas se congregaron en las inmediaciones del sitio para firmar un documento de apoyo y disfrutar de la música de mariachi que amenizó la protesta , justo una de las motivaciones de los quejosos.

Una usuaria en TikTok, de nombre Kimberly Nicole captó en video la concentración de personas en lugar al tiempo que mencionó que estaba ahí, junto a su hijo, para participar con su firma y expresar su apoyo al negocio.

"El restaurante tiene 100% nuestro apoyo. Queridos estadounidenses y canadienses, México no es nuestros para tratar de cambiarlo por nuestra 'comodidad'. Si no puedes respetar a los mexicanos, su cultura, lengua y tradiciones, NO es el lugar para ti", escribió en su post.

En las imágenes se observa a una gran cantidad de personas en apoyo al restaurante , que se localiza en pleno Centro Histórico del puerto.

Otros videos también muestran la llegada de un mariachi que comienza a tocar música tradicional mexicana en protesta y apoyo a Castillón. Algunos manifestantes, también nacionales y extranjeros, bailan en plena calle .

Los medios de comunicación y las redes sociales se han volcado en la cobertura de este conflicto.

OA