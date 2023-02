Ante las manifestaciones que se llevaron a cabo al exterior del penal de Puente Grande debido a la denuncia de presuntos abusos sexuales contra mujeres custodias en el recinto, el gobernador de Jalisco aseguró que la presunta denuncia es falsa y sin fundamentos.

En entrevista, afirmó que las manifestaciones fueron orquestadas por un extrabajador de la Policía Estatal, quien de manera recurrente protesta debido a su despido, el cual, comentó, se debió a su falta de trabajo en la institución.

“Quien hace esa denuncia es un policía que fue despedido porque no trabajaba, que se ha manifestado no sé cuántas veces, se investigó y evidentemente es una mentira, no hay tal hecho, no se permitiría”, comentó.

La madrugada del pasado miércoles, se realizó una manifestación convocada por la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías en las instalaciones del Centro Penitenciario de Puente Grande, en defensa de cuatro custodias presuntamente abusadas en uno de los reclusorios.

Manuel Mercado Gómez, representante de esta agrupación, explicó el motivo de esta expresión pública que fue a las 6:30 horas en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, donde realizaron un paro de labores simbólico.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado anunció que abrió una investigación interna para detectar alguna irregularidad.

Según un comunicado, no se ha presentado ninguna denuncia oficial sobre abuso sexual, laboral o psicológico ante las instancias de control interno ni ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

