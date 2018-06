Prueban que lápiz para votar del INE no se borra

Durante una prueba realizada en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, se comprobó que no se borran las marcas hechas en la boleta por el lápiz para votar del organismo.

En el ejercicio hecho con presencia de medios de comunicación, partidos políticos y ciudadanos, se probaron gomas de borrar, borradores regulares y especiales para tinta y ninguno logró eliminar por completo la marca hecha por el lápiz para votar. En todos los casos quedó un vestigio en la boleta.

Manuel Rodríguez, vocal ejecutivo de la Junta Local, explicó los llamados marcadores de boletas están hechos de cera, pigmento y aglutinantes. Miden 180 mm de largo por 10 mm de diámetro, de sección circular recubiertos al exterior de negro y llevan al exterior el emblema del INE y “Elecciones Federales 2018”, son resistentes a las altas temperaturas. En cada casilla habrá una caja con siete marcadores, un sacapuntas y dos sujetadores

“No le afectarán las altas temperaturas de manera que cuando se doble la bojeta no habrá el riesgo de que se modifiquen algunos votos, no se traspasa. Es un material muy limpio pero que no se puede borrar sin dejar vestigio como ustedes pudieron observar cuando se trató de borrar que se mantuvo la marca”.

“Esto indica que son instrumentos que serán de gran importancia en el desarrollo de la jornada electoral fundamentalmente para brindar la confianza que la ciudadanía requiere y que no haga caso de las noticias que andan circulando en las redes que pretenden desacreditar estos instrumentos electorales”.

En la demostración, también se probó la tinta indeleble con la que manchan los pulgares de la gente que acude a votar. Este líquido indeleble es una sustancia que provoca una reacción bioquímica sobre la piel y causa una mancha que dura de tres a cuatro días. Fue desarrollado y patentado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Se trató de remover la mancha con jabón, vinagre, cloro, thiner, acetona, alcohol, desmaquillante, petróleo, gasolina blanca y cloro. Ninguno de los líquidos logró eliminarla.

También es resistente al jugo de limón, detergente y aguarrás. La mancha sólo desaparece hasta que se renuevan las células de la piel de forma natural.

Por otro lado, Rodríguez confío en que puedan llegar a un acuerdo este fin de semana con las comunidades wixárikas en Bolaños para realizar la instalación de casillas y poder llevar a cabo los comicios en la zona.

