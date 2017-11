Proyectan que Familias sin fronteras crezca pese a Trump

Estela Chávez tuvo que pasar más de 25 años sin ver a Claudia, otros 18 para reencontrarse con Laura y 15 para ver a Jaime. Todos son sus hijos, quienes migraron a Estados Unidos de forma ilegal para buscar una mejor vida. Pero, gracias al programa Familias sin fronteras, implementado por el Gobierno del Estado en 2016, se le otorgó una visa provisional y logró viajar al país vecino. “Es un sentimiento muy bonito, mucha emoción, sorpresa… todos nos abrazamos, lloramos. Yo me tengo que regresar el día 30 de noviembre, pero qué bueno que hagan estos programas. Yo no hubiera podido verlos nunca”.

La familia de Estela es una de las 166 que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) y el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara han logrado reunir gracias a su programa, que tiene como objetivo que adultos mayores, quienes tienen más de una década sin ver a sus familiares, puedan obtener una visa por un mes.

“Las perspectivas es que podamos llevar a cabo, de ser posible, un capítulo cada trimestre y que podamos consolidar, de manera sensible, una estrategia que pueda coadyuvar esta relación que existe entre Gobierno y sociedad, pero también para que podamos ver a más familias con un rostro de alegría y con la posibilidad de humanizar más la política social del Gobierno del Estado”, comentó el titular de la Sedis, Miguel Castro Reynoso.

Aclaró que el tope máximo de solicitudes admitidas será de 70 por trimestre, lo cual tendrá como resultado que 280 familias se reúnan en 2018. Hasta el momento, las regiones beneficadas han sido: Norte, Altos Norte, Sur y la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aún no tienen definida con cuál comenzarán el próximo año, pero aseguró que la expectativa es recorrer toda la Entidad.

“Tenemos claro que, por la edad y la salud de las personas, puede ser que nunca más se vuelvan a ver si no lo hacen pronto. Entonces, esto se convierte en un verdadero programa de ayuda humanitaria. Además, esto cuesta cero pesos al Estado, porque sólo se invierte gestión y un trabajo de investigación que realiza el Instituto Jalisciense del Migrante”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estima que unos 34.6 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, de los cuales 6.5 millones son indocumentados. Jalisco es el único Estado que tiene este programa para sus habitantes.

El secretario añadió que el programa no corre ningún riesgo ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

“Nunca hubo temor, mantuvimos el diálogo previo. Durante y posterior a la llegada del presidente, en el Consulado siempre hubo la misma disposición para trabajar en equipo, jamás una situación en ese sentido puso el programa en riesgo”.

Lo único que podría afectar este programa sería el incumplimiento del único requisito que les pidió el Consulado a la Secretaría: que todas las personas beneficiadas regresen al cabo del mes que se les otorga.

“Nos dijeron: ‘Si una sola persona a la que se le otorgue esta visa temporal no regresa a México se cancela el programa’. Hasta este momento nadie se ha quedado allá”.

Es por eso que, a quienes resultan beneficiados, que son alrededor del 75% de las solicitudes, se les aclara que deben regresar.

Resuelven dudas

Cuando, en 2016, se lanzó por primera vez la convocatoria para acceder al programa Familias sin fronteras, fueron muchas las dudas que surgieron en la ciudadanía. Por ejemplo, si el programa era para todos o si el dar información de quienes tienen una situación irregular en Estados Unidos podría derivar en su deportación. Sin embargo, con el tiempo todo se aclaró.

La primera duda que surgió era si la Secretaría de Desarrollo e Integración Social sería un gestor de visas en general. “Mucha gente pensaba que estábamos asumiendo como una instancia de trámite de este documento para todas las personas y fue muy importante dejar en claro que el objetivo de este programa es atender desde una perspectiva humanitaria”, comentó el secretario Miguel Castro Reynoso.

Después estaba la incertidumbre de dar los nombres de los indocumentados. Al inicio mucha gente tenía miedo porque pensaba: ‘Si yo les doy el argumento de que tengo un hijo que vive allá y no está en condiciones regulares, luego la Policía conocería en dónde voy a llegar para buscar a mi hijo y lo deportaría. Pero, el Consulado fue contundente: no se cruza esta información con otros temas, que pretendan usar estos datos para buscar repatriar a alguien”.

Más de la mitad de migrantes en Estados Unidos son empleados

Gracias al registro que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, que realiza cuando algún connacional tramita la Matrícula Consular de Alta Seguridad, la cual le sirve como identificación oficial, han podido obtener algunas estadísticas de quienes migraron a Estados Unidos.

Entre sus datos está que, de los 60 mil 767 jaliscienses que tiene registrados, 32 mil 958 (54.2%) son empleados, 15 mil 821 (26%) se dedican al hogar, dos mil 501 (4.1%) son estudiantes y dos mil 341 (3.9%) son obreros.

Además, el grupo de edad que más domina entre ellos es de los 29 a los 39 años, con el 35.7% en este rango, seguido de los 40 a los 49, que representan el 30.7%, y de entre 50 y 65, que son el 14.5%.

Guadalajara es el municipio de donde más se tiene registro, con 15 mil 846 tapatíos residiendo en Estados Unidos. Después está Lagos de Moreno, con mil 949, Zapopan, con mil 528, y La Barca, con mil 382.

Los Estados en donde más residen los jaliscienses en el país vecino son California, Texas, Illinois, Nevada y Utah.

Después de 25 años se reencuentra con sus hijos

Hace más de 25 años que Claudia decidió dejar su natal Ciudad Guzmán para irse a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades. Después, hace 18 años la siguió su hermana Laura y, por último, hace 15 su hermano Jorge.

Hoy, su madre, Estela Chávez, tiene 71 años y no los había vuelto a ver desde que migraron, ya que lo hicieron en condiciones irregulares, por lo que nunca habían podido regresar a México. Sin embargo, gracias al programa Familias sin fronteras, Estela pudo, por fin, visitar el país vecino para reencontrarse con sus hijos.

“¡Desde cuándo quería verlos yo!, mi esposo se fue (murió) con ganas de verlos, pero no se pudo. Yo estoy aquí con ellos. Fue una sorpresa muy grande, yo tenía miedo de venir, se me hacía muy difícil y nunca me imaginé que iba a estar con ellos”, detalló Estela, quien desde el 1 de noviembre se encuentra en California.

Aseguró que la llena de felicidad estar con sus hijos y nietos, a quienes conocía porque ya habían ido a visitarla a Guadalajara, lugar en donde ella reside, porque ellos, al ser nacidos en Estados Unidos, sí cuentan con la posibilidad de viajar.

“Pues me dijeron que me van a llevar a Las Vegas y que a San Francisco, pero yo les dije que también tienen que ir a trabajar, porque sin dinero qué hacemos. Pero sí me han llevado a pasear a muchas partes”.

Acentuó que sus hijos están tan contentos de que se encuentre de visita, que ya no quieren que regrese a México, pero ella está consciente del compromiso que realizó al ser beneficiaria del programa.

GUÍA

¿A dónde acudir para ser beneficiario?

Secretaría de Desarrollo e Integración Social: 01800-1614476 y 3030-1213.

Dirección: Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo 1078, Colonia Mezquitán Country.

Requisitos para Familias sin fronteras

Ser originario de Jalisco.

Ser mayor de 65 años.

No tener antecedentes penales.

No tener antecedentes migratorios irregulares.

No haber estado en EU anteriormente.

Ser residente de la región convocada.

Tener un familiar directo (hijo/hija) indocumentado en EU y que, debido a esas razones, tengan más de 10 años sin verse.

El costo del trámite de visa estadounidense, pasaporte mexicano y viaje son financiados por el solicitante o algún familiar.

TELÓN DE FONDO

Programa en crecimiento

El programa Familias sin fronteras fue presentado en 2016 por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. En agosto, el primer grupo, conformado por 16 personas de Tamazula de Gordiano viajó a ver a sus familiares.

En la segunda ocasión, 30 personas de Los Altos Sur recibieron, en octubre, una visa provisional. Gracias a ésta pudieron viajar en diciembre y pasar las fiestas navideñas con aquellos que tenían tanto tiempo sin ver.

En una tercera etapa se otorgaron 40 visas para personas de la Región Los Altos Norte, quienes viajaron el 1 de septiembre de este año para visitar a sus familiares, quienes no tienen forma de venir a México por una situación migratoria irregular en Estados Unidos.

Durante la última etapa, 80 personas de la Zona Metropolitana de Guadalajara viajaron para reencontrarse con su familia, del 30 de octubre al 30 de noviembre.

En 2016 ingresaron al país 26 mil 993.28 millones de dólares provenientes de los migrantes que laboran en el país vecino. EL INFORMADOR/Archivo

Jalisco, segundo lugar en remesas

Gracias a los jaliscienses que viven en Estados Unidos y que envían dinero a sus familiares que aún residen aquí, Jalisco es el segundo Estado de la República que más remesas recibe cada año, sólo por debajo de Michoacán y seguido por Guanajuato.

Tan sólo en 2016 ingresaron al país 26 mil 993.28 millones de dólares provenientes de los migrantes que laboran en el país vecino, de los cuales dos mil 745.42 millones fueron para Michoacán (10.1%) y dos mil 520.80 millones para Jalisco (9.33%).

Por otro lado, hasta septiembre de 2017 han ingresado unos 21 mil 265.76 millones de dólares en México: dos mil 134.47 millones para Michoacán, dos mil 048.60 para Jalisco y mil 879.22 para Guanajuato.

Esto, según el secretario de Desarrollo e Integración Social es benéfico para la economía de los jaliscienses, ya que es un ingreso importante para las familias con bajo nivel socio-económico.

“Tiene un impacto muy positivo. Para nosotros es, sin duda, estratégico atender el tema de la migración. Jalisco se ha convertido en un Estado líder en el combate a la desigualdad y la vulnerabilidad, y una parte importante de esta situación tiene que ver con el ingreso. Dentro de éste, de las familias más vulnerables en el Estado, las remesas que envían los migrantes jaliscienses a sus familias, sin duda, han sido estratégicas”.

En Jalisco, los hogares en la Región Norte son los que más envíos reciben, en tres de cada 10 viviendas, seguida por Altos Norte y Altos Sur, con dos de cada 10 hogares captadores de recursos.

Estados que más remesas envían

Enero-septiembre de 2017 Entidad Envíos Michoacán 2,134.47 millones de dólares. Jalisco 2,048.60 millones de dólares. Guanajuato 1,879.22 millones de dólares. Estado de México 1,251.51 millones de dólares. Puebla 1,159.01 millones de dólares. Oaxaca 1,096.27 millones de dólares. Ciudad de México 966.84 millones de dólares. Veracruz 894.48 millones de dólares. San Luis Potosí 769.20 millones de dólares. Zacatecas 707.47 millones de dólares.

