Proyectan más derrama económica por Talent Land

Este año los organizadores de Talent Land, el evento de tecnología e innovación que se realizará en Expo Guadalajara, prevén que se genere una mayor derrama económica.

De acuerdo con los organizadores se prevé una derrama económica entre 200 a 300 millones de pesos a la ciudad en ocupación hotelera, gastos en restaurantes y servicios de transporte.

Raúl Martin Porcel, CEO Internacional de Talent Network la empresa organizadora del evento, explicó que este año se decidió abrir el evento a personas de 30 a 50 años.

"Es muy importante que la fuerza laboral de 30 a 40 años que paga impuestos no se quede obsoleta en el sentido de no saber aplicar las nuevas tecnologías", explicó.

El directivo dijo que Talent Land debe ser visto como un evento que les permita a todas las personas capacitarse.

"El reto ahora es sin dejar de ser el evento de jóvenes y universitarios sea un evento que la generación de 30 a 50 años lo vea como un evento al que quiera ir y un evento que le sirve en su transformación digital", explicó.

De los 30 mil asistentes esperados este año, más de 10 mil se encuentran entre los rangos de edades de 30 a 50 años.

"Talend Land va a estar lleno de gente de 30, 40 y 50 años que van a estar buscando cómo hacerlo, una actualización para seguir siendo competitivos", añadió.

Raúl Martin Porcel explicó que este año se esperan más de 30 mil asistentes al evento que se realizará del 21 al 24 de abril en Expo Guadalajara. En la edición pasada participaron más de 40 mil asistentes.

"Ahora es más un objetivo de calidad, de subir la edad, que el diálogo sea un poquito más adulto, entendemos que los jóvenes son el futuro de México, pero estas partes de edades de 30,40 y 50 años son el presente y entonces hay que trabajar en el presente y en el futuro", agregó.

Finalmente Raúl Martin Porcel destacó que Talent Land ha sobrevivido de manera independiente debido a su esquema de negocio en los que participan empresas y dependencias de gobierno.

"Los proyectos se tienen que montar con muchos apoyos de empresas e instituciones, pero no puede depender de un sólo. Este tipo de momentos en los que uno no está y otro sí esta tiene que ser para que sea un ecosistema vivo", precisó.

Talent Land cuenta con 300 patrocinadores entre empresas, ayuntamientos y organismos.

Habrá menos campistas

El evento de innovación y tecnología Talent Land contará este año con menos campistas. Este año asistirán mil campistas, una cantidad menor comparada con los más de 6 mil que han participado en otros años.

"El camping es el gran damnificado de que no esté el Gobierno del Estado de Jalisco porque parte de lo que aportaba eran becas para estudiantes que les permitía venir al evento, alojarse en el evento y no tener esos gastos, pero ahora al no haber esas becas el área de camping se ha reducido", explicó Raúl Martin Porcel.

El área de camping siempre ha sido una solución para estudiantes que no cuentan con recursos y a los que el Gobierno del Estado les otorgaba becas.

El costo por el camping es de mil pesos por cinco días. Las tiendas del camping son instaladas en el estacionamiento superior del Salón México. Cuando termina el evento las tiendas de campañas son regaladas para los estudiantes.

Talent Land 2025

Talent Land se posiciona entre los 10 eventos más grandes en México

Fechas 21 – 24 de Abril

Lugar: Expo Guadalajara

53 mil 128 metros cuadrados

30 mil asistentes

1,900 horas de contenido

Esta es la 6ª edición de Talent Land (4 presencial y 2 virtuales) Desde 2018.

Es el único evento en el país que reúne a comunidades de talento, red de expertos en el Desarrollo de diferentes industrias.

11 Tierras (4 nuevas Food, Travel, Inteligencia Artificial, Genius Arena).

