Llegan nuevas magistraturas al Tribunal Electoral de Jalisco

Este lunes en Sesión Extraordinaria Solemne se llevó a cabo la toma de protesta de las nuevas magistraturas que conformarán, desde este día, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

Se trata de las magistradas Brenda Judith Serafín Morfín y Marcela Zárate Llamas, además de que también se asignó al magistrado Manuel Rodríguez Murillo como nuevo presidente del Tribunal.

Los cargos de las magistraturas los ejercerán por un periodo de siete años, mientras que el magistrado presidente estará en el cargo hasta el 06 de octubre de 2025.

"Por primera vez en la historia de este Tribunal, la mayoría de sus integrantes somos mujeres, una circunstancia que no es mera casualidad, sino reflejo de los tiempos que vivimos y de las luchas que nos precedieron", dijo la magistrada Brenda Serafín Morfin durante el evento.

"Estoy muy contenta de estar en casa. Y digo 'en casa' porque lo es: este Tribunal Electoral es el lugar donde me he desempeñado profesionalmente durante muchos años (…) Porque en la democracia, como en la justicia, el deber no se impone desde fuera: nace desde dentro", dijo por su parte Marcela Zárate.

En su primer mensaje como Presidente del Tribunal, el magistrado Manuel Rodríguez expresó su disposición para encabezar esta nueva etapa con institucionalidad y respeto.

"Quiero iniciar reconociendo la lucha que las mujeres han tenido y siguen teniendo para que se les reconozcan sus derechos. Por ello me congratula que el Pleno de este Tribunal se integre mayoritariamente por mujeres, dos extraordinarias mujeres y extraordinarias profesionistas con quienes tendré el honor de compartir esta alta responsabilidad", manifestó Rodríguez Murillo.

También aprovechó para destacar la importancia de esta renovación institucional como una oportunidad para fortalecer una visión compartida de justicia electoral. "Esta renovación no solo representa una renovación, sino también una oportunidad invaluable para consolidar una visión compartida de justicia electoral, profesionalismo y compromiso institucional", comentó.

